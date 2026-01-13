Протези для пацієнтів є безкоштовними

Іноваційна навчально-виробнича протезна майстерня Університетської лікарні, яка є найбільшою в Європі, запрацювала на повну потужність. Щомісяця в ній можуть виготовляти до 600 протезів. Протези для пацієнтів є безкоштовними, повідомили в лікарні.

Мікроклініка протезування та навчально-виробнича протезна майстерня – це проєкт, створений у Львові за підтримки урядів України та Франції. «У створенні цього проєкту нам дуже допомагали французькі компанії Resilience Orthopedics та Expertise France. Вартість проєкту становить 2,47 мільйона євро», – каже проректорка Університету ЛНМУ імені Данила Галицького, професорка Наталія Матолінець.

У протезній майстерні є 20 3D-принтерів, які щомісяця можуть виготовляти до 600 протезів. Майстерню відкрили ще влітку 2025 року, однак матеріали для виготовлення протезів партнери передали лише наприкінці року.

У межах цього проєкту 16 українських спеціалістів пройшли навчання та тренінги, щоб швидко й якісно допомагати пацієнтам відновлюватися та повертатися до звичного повсякденного життя.

«Майстерня в Університетській лікарні у Львові є основним об’єктом, який виготовляє протези. У Полтаві, Винниках та в Білій Церкві працюють мікроклініки – їх створили для того, щоб пацієнтам не доводилося їхати на заміри для виготовлення протезів аж до Львова, а можна було зробити це комфортно в будь-якій точці України. Згодом кількість таких мікроклінік буде збільшуватися», – повідомила керівниця клініки реабілітації та протезування Університетської лікарні Олена Шевченко.

Протези для пацієнтів, за словами керівниця навчально-виробничого центру протезування Катерини Середи, є безкоштовними. На місці проводять вторинний огляд пацієнта після завершення його реабілітації та загоєння кукси. Після цього медик-протезист оглядає пацієнта й проводить повне лазерне сканування для створення прототипу кукси, який згодом друкують на 3D-принтері.

Друк куксоприймача займає 18-25 годин. Його одразу на місці зачищають, шліфують та готують для пацієнта.Спершу створюють навчальний протез. Якщо людині зручно і нічого не турбує, за тим самим принципом виготовляють постійний протез.