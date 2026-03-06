Йдеться про майновий комплекс на пл. Двірцевій, 1

АТ «Укрпошта» продала будівлі колишнього сортувального центру на залізничному вокзалі Львова. Найбільшу ціну за лот в 2,8 млрд грн запропонувала компанія «Пауер Плейс», що належить власнику мережі супермаркетів АТБ Геннадію Буткевичу. Однак після аукціону компанія заявила, що ставка не відповідала реальним намірам через технічний збій і готує заявку на відкликання участі в торгах.

Комплекс будівель колишнього сортувального центру «Укрпошти» на пл. Двірцевій, 1 виставили на продаж через електронний майданчик «Prozorro. Продажі» 20 лютого зі стартовою ціною 56,8 млн грн. Йдеться про основну чотириповерхову будівлю та одноповерхові допоміжні загальною площею 5642,4 м².

Аукціон відбувся у пʼятницю, 6 березня. Участь у торгах взяли 11 компаній. У фіналі найвищу ціну запропонувало ТзОВ «Пауер Плейс» – 2,85 млрд грн. Під час торгів ціна зросла у понад 50 разів. За даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Пауер Плейс» зареєстроване у 2021 році в Києві та належить бізнесмену з Дніпра, власнику мережі супермаркетів АТБ Геннадію Буткевичу. Йому також належить житомирський ФК «Полісся».

Уже після публікації до ZAXID.NET звернулась пресслужба «Пауер Плейс» та повідомила, що компанія не мала наміру купувати майно «Укрпошти» за 2,8 млрд грн. На первинну пропозицію компанія подала ціну 266,67 млн грн, однак під час другого етапу стався технічний збій. У «Пауер Плейс» ZAXID.NET повідомили, що готують заву на відкликання участі в аукціоні.

За правилами електронного майданчика, у разі відмови переможця від лоту право викупу переходить до наступного учасника. Йдеться про компанію «Інтех Енерго», яка пропонувала ціну 1,1 млрд грн.

Додамо, що земельна ділянка під будівлями площею 1,56 га перебуває в комунальній власності. Річна орендна плата становить понад 536 тис. грн.