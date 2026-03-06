Андрія Єрмака охороняють співробітники спецпідрозділу «Альфа» Служба безпеки України

Після звільнення з посади керівника Офісу президента Андрій Єрмак продовжує користуватися державною охороною, однак тепер її забезпечують співробітники спецпідрозділу «Альфа» Служба безпеки України. Про це у п'ятницю, 6 березня, заявив народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, раніше охоронці Єрмака працювали в Управлінні державної охорони України, але після його звільнення їх перевели до СБУ. Йдеться про трьох співробітників – Владислава, Максима та Дениса, які нібито продовжили виконувати ті ж самі функції вже у складі підрозділу «Альфа».

Депутат стверджує, що Єрмак пересувається містом кортежем на броньованому автомобілі Mercedes S-класу, який супроводжують дві автівки Škoda з охоронцями. За його словами, транспорт використовує «номери прикриття», а охоронці контролюють ситуацію навколо та координують пересування.

Железняк зазначив, що після звільнення з Офісу президента Управління держохорони не має права забезпечувати охорону екскерівника ОП. Тому, за його словами, після 28 листопада трьох охоронців перевели до СБУ, де в межах контррозвідувальної справи вже цивільному Єрмаку нібито надали охорону без окремого погодження президента.

Водночас депутат наголосив, що фактично за охорону ексчиновника продовжують платити коштом платників податків. Публічних коментарів із цього приводу ні СБУ, ні УДО наразі не надавали.

Сам факт охорони Єрмака Железняк назвав зрозумілим з огляду на діяльність російської агентури та ризики для українських політиків. Однак він звернув увагу, що через нестачу кадрів у СБУ деякі інші люди, які також можуть перебувати в зоні ризику, залишаються без охорони.

Нагадаємо, 28 листопада 2025 року після обшуків НАБУ Андрій Єрмак подав у відставку з посади керівника Офісу президента. За даними народного депутата Федора Веніславського, Єрмак фігурує на так званих «плівках Міндіча» під позивним «Алі-Баба». На записах Єрмак нібито наказує правоохоронцям чинити тиск на антикорупційні органи САП і НАБУ.

Після звільнення ексголова ОП заявляв, що піде на фронт. 15 січня 2026 року нардеп Ярослав Железняк повідомив, що отримав від Міноборони відповідь на свій запит, у якій йшлося, що Єрмак не звертався до жодного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки щодо служби в українській армії. Згодом стало відомо, що він відновив право на адвокатську діяльність.

Журналісти «Української правди» з’ясували, що Єрмак після відставки зустрічався з секретарем РНБО Рустемом Умєровим, а також з радником президента зі стратегічних питань Олександром Камишиним.