Андрій Єрмак подав у відставку з посади керівника Офісу президента 28 листопада 2025 року

Журналісти «Української правди» з’ясували, що колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак після відставки зустрічався з секретарем РНБО Рустемом Умєровим, а також з радником президента зі стратегічних питань Олександром Камишиним.

Як повідомили журналісти 6 лютого, ввечері 30 січня Єрмак відвідав житловий комплекс, де мешкає секретар РНБО Рустем Умєров. Колишній голова ОП перебував там близько трьох годин. Секретар РНБО підтвердив зустріч у коментарі для видання, зазначивши, що розмова була загальною, тривала близько години та стосувалася життя, роботи та подій в Україні. Він запевнив, що зустріч не мала жодного впливу на його професійну діяльність і рішення. Після звільнення Єрмака, за словами Умєрова, вони майже не спілкувалися, попри тривалу спільну роботу раніше.

Також журналісти встановили, що 27 січня Єрмак зустрічався з радником президента зі стратегічних питань Олександром Камишиним. Камишин прибув до офісу Єрмака з блокнотом і залишив його приблизно через годину. Він підтвердив, що спілкування відбувалося, але не зміг пригадати, які саме теми обговорювалися, зазначивши, що вони не стосувалися оборони країни чи невиконаних контрактів.

При цьому Камишин додав, що підтримує зв’язок із Єрмаком і після його звільнення: «Звичайно. Він дуже довго працював головою Офісу і, звичайно, що є якісь питання, які ми продовжуємо обговорювати».

Крім цього, «Українська правда» встановила, що адвокат Єрмака Ігор Фомін відвідував Ізраїль, де мав контакти з представниками оточення бізнесмена Тимура Міндіча – фігуранта справи «Мідас» і колишнього співвласника «95 кварталу».

За даними ЗМІ, 15 січня Єрмак провів приблизно годинну зустріч з послом України в Ізраїлі Євгеном Корнійчуком неподалік від Офісу президента. Вже 25 січня з аеропорту Кишинева вилетів рейс до Тель-Авіва, на борту якого перебували сам Корнійчук та адвокат Ігор Фомін.

Після прибуття до Ізраїлю посол України на службовому автомобілі доставив Фоміна до готелю в місті Герцлія. У цьому ж готелі, за даними журналістів, мешкає й Тимур Міндіч. Наступного ранку Корнійчук знову приїжджав до готелю, де зупинився адвокат.

За інформацією джерел у політичних колах, український посол міг доставити адвоката Єрмака на перемовини, пов’язані зі справою Міндіча. Співрозмовники видання припускають, що Андрій Єрмак зацікавлений у тому, аби бізнесмен не давав проти нього свідчень, а самі контакти могли стосуватися можливого юридичного захисту Міндіча.

Водночас журналістам не вдалося підтвердити, чи відбулася безпосередня зустріч Фоміна з самим Міндічем.

Крім цього, Фомін мав зустріч з ізраїльським адвокатом Борисом Лемпером, якого джерела «Української правди» називають юридичним представником Міндіча.

Нагадаємо, 28 листопада 2025 року НАБУ прийшло з обшуками до Андрія Єрмака. Правоохоронці заявили, що слідчі дії здійснювались «у межах розслідування», але їхню причину не уточнили. Вже ввечері президент Володимир Зеленський повідомив, що Андрій Єрмак подав у відставку з посади керівника Офісу президента.

За даними народного депутата Федора Веніславського, Єрмак нібито фігурує на так званих «плівках Міндіча» під позивним «Алі-Баба». За словами Веніславського, на записах Єрмак наказує правоохоронцям чинити тиск на антикорупційні органи САП і НАБУ.

Також варто додати, що ексголова ОП раніше заявляв, що піде на фронт. 17 грудня 2025 року агенція журналістських розслідувань «Слідство.Інфо» отримала відповідь Сухопутних військ, у якій вказувалось, що Андрій Єрмак не служить у їхніх лавах. А 15 січня 2026 року нардеп Ярослав Железняк повідомив, що отримав від Міноборони відповідь на свій запит, у якій йшлося, що Єрмак не звертався до жодного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки щодо служби в українській армії.

Згодом стало відомо, що Єрмак відновив право на адвокатську діяльність.