«Гірники» зуміли втримати необхідний рахунок у дуелі з познанцями

У четвер, 19 березня, донецький «Шахтар» у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги конференцій зіграв з польським «Лехом». «Гірники» приймали суперника на його батьківщині у Кракові і результат першого матчу дозволяв донеччанам підходити до протистояння з хорошим настроєм. Однак ще до перерви познанці добряче попсували його українцям...

Ліга конференцій, 1/8 фіналу, матч-відповідь

«Шахтар» Донецьк (Україна) – «Лех» Познань (Польща) – 1:2 (перша гра – 3:1)

Голи: Моутіньйо, 67 (аг.) – Ісхак, 13, 45+7 (п.)

Попри очікування «Лех» не кинувся з перших секунд в атаку, дозволивши «Шахтарю» контролювати хід гри. Приспавши таким чином пильність суперника поляки змогли реалізувати вже перший свій небезпечний момент: Ісхак відгукнувся на діагональ з правого флангу і головою спрямував м’яч у сітку. Спроби «гірників» зрівняти не досягли успіху (та й особливих шансів на це у підопічних Арди Турана не було).

Натомість на останній хвилині тайму вже Різнику довелось рятувати «Шахтар», витягнувши м’яч з-під поперечини після підступного удару з лінії штрафного. А вже у доданий до першого тайму час «Лех» заробив право на пенальті (після навісу з кутового сфера влучила у руку українському футболісту) і Ісхак вдруге шокував донеччан. 3:3 за підсумком двох матчів і після відпочинку довелось розпочинати все з чистого листа.

На екваторі другої сорокап’ятихвилинки «Лех» зробив розкішний подарунок супернику: Моутіньйо намагався не дозволити донеччанами замкнути навіс від Невертона і головою спрямував м’яч у сітку власних воріт. Наприкінці зустрічі українці двічі могли остаточно знімати питання щодо переможця, але бути неточними на завершальній стадії.

«Шахтар» втримав потрібний рахунок і прорвався до наступної стадії змагань. За вихід у півфінал гірники змагатимуться з нідерландським АЗ, який за сумою двох матчів переміг празьку «Спарту» з рахунком 6:1.