Наслідки російської атаки на одну з київських ТЕЦ

США разом із Росією, Китаєм і Нігером проголосували проти резолюції Ради керівників МАГАТЕ, яка засуджує атаки на енергетичну інфраструктуру України як загрозу ядерній безпеці. Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на дипломатичні джерела 5 березня.

Документ підтримали 20 країн, чотири виступили проти, ще десять утрималися під час голосування.

Це вже сьома резолюція Ради керівників МАГАТЕ, ухвалена після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Водночас формулювання нового документа виявилися м’якшими, ніж у попередніх. Крім того, вперше проти такої резолюції проголосували Сполучені Штати.

«Хоча ми продовжуємо підтримувати роботу МАГАТЕ в країні, ми не підтримуємо поточне розглядання Радою непотрібної резолюції, яка не сприяє досягненню миру між Україною та Росією», – заявили США у своїй заяві до Ради перед голосуванням.

У тексті документа наголошується, що «атаки на енергетичну інфраструктуру України, спрямовані на відключення зовнішнього електропостачання атомних електростанцій, зокрема ЗАЕС (Запорізької атомної електростанції), становлять пряму загрозу ядерній безпеці».

Нагадаємо, за словами президента Володимира Зеленського, Росія за зиму застосувала проти України 738 ракет, понад 14 670 керованих авіабомб та майже 19 тис. ударних безпілотників. Ворог бив по енергетичній та газовій інфраструктурі України, а також по логістиці, зокрема по залізниці.

До слова, 24 лютого США не проголосували за резолюцію ООН про підтримку миру в Україні з нагоди четвертих роковин повномасштабного вторгнення. До того американці пропонували прибрати з документа пункт про необхідність дотримання територіальної цілісності України.

Заступниця міністра закордонних справ Марʼяна Бец наголосила, що послаблення або вилучення формулювання про територіальну цілісність України стало б небезпечним сигналом про те, що фундаментальні принципи міжнародного права підлягають обговоренню.