За резолюцію про мир в Україні проголосували 107 країн

У вівторок, 24 лютого, Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію про підтримку миру в Україні з нагоди четвертих роковин повномасштабного вторгнення. Серед країн, які проголосували за резолюцію, не було США – до того країна пропонувала прибрати з документа пункт про необхідність дотримання територіальної цілісності України.

Результати голосування за ініційовану Україною резолюцію «Підтримка міцного миру в Україні» оприлюднив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За резолюцію проголосували 107 країн, 12 виступили проти, а 51 країна утрималася.

Результати голосування за резолюцію

«Для нас це не просто чергове голосування. Це підтвердження того, що Україна не самотня – і що принципи Статуту ООН все ще мають значення. Ми дякуємо всім 107 державам-членам, які підтримали це чітке послання. Ми продовжуватимемо діяти – рішуче та послідовно – для досягнення всеохоплюючого, справедливого та міцного миру відповідно до Статуту ООН та міжнародного права», – повідомив Сибіга.

Серед тих, хто утримався від голосування, опинилися Сполучені Штати Америки. США опинилися поруч із Китаєм, Сербією та Угорщиною. Росія, Білорусь, Іран, Куба та кілька африканських країн виступили проти.

За даними кореспондента «Укрінформу», перед голосуванням за резолюцію США висунули пропозицію вилучити з проєкту документа пункти про територіальну цілісність України та необхідності досягнення справедливого миру. Пропозицію Штатів заблокували – 69 країн проголосували проти, за – 11, і ще 62 утрималися.

За словами заступниці міністра закордонних справ Марʼяни Беци, послаблення або вилучення формулювання про територіальну цілісність України стало б небезпечним сигналом про те, що фундаментальні принципи міжнародного права підлягають обговоренню.

Нагадаємо, 20 лютого президент Володимир Зеленський розповів, що і США, і Росія тиснуть на Україну щодо територіальних питань.

«І американці, і росіяни кажуть, що якщо ви хочете, щоб війна закінчилася завтра, забирайтеся з Донбасу», – сказав він в інтервʼю AFP.

Втім, президент вкотре наголосив, що Україна дотримуватиметься принципової позиції та не буде поступатися своїми територіями агресору.

До слова, у грудні 2025 року США разом з Росією проголосували в ООН проти резолюції щодо Чорнобильської катастрофи. У тексті резолюції йшлося про засудження Український документ засуджує пошкодження 14 лютого 2025 року нового купола над зруйнованим енергоблоком ЧАЕС. США пояснили рішення голосувати проти української резолюції тим, що документ містить посилання на Порядок денний у галузі сталого розвитку на період до 2030 року. Річ у тім, що адміністрація Трампа не підтримує цілі сталого розвитку та повʼязані з ними ініціативи, бо вони «несумісні з національним суверенітетом та суперечать інтересам США».