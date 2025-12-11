Делегація США пояснила голос проти резолюції ідеологічними розбіжностями з формулюваннями ООН

Генеральна Асамблея ООН ухвалила українську резолюцію про зміцнення міжнародного співробітництва та координації зусиль з мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи. Проти резолюції виступила Росія, Китай та Сполучені Штати, свідчать результати голосування 10 грудня.

Український документ засуджує пошкодження 14 лютого 2025 року нового купола над зруйнованим енергоблоком ЧАЕС та передбачає зміну транслітерації назви «Чорнобиль» – Chornobyl замість зросійщеного варіанту Chernobyl.

За резолюцію проголосували 97 країн. Ще 39 – утрималися. Проти документа виступили всього сім країн:

Росія,

Білорусь,

Китай,

Північна Корея,

Нікарагуа,

Нігер.

США.

Результати голосування в ООН

За даними «Укрінформ», США пояснили рішення голосувати проти української резолюції тим, що документ містить посилання на Порядок денний у галузі сталого розвитку на період до 2030 року. Річ у тім, що адміністрація Трампа не підтримує цілі сталого розвитку та повʼязані з ними ініціативи, бо вони «несумісні з національним суверенітетом та суперечать інтересам США».

Водночас американська делегація в ООН наголосила, що підтримує міжнародні стандарти з безпеки ядерних обʼєктів, а також запобігання ядерних інцидентів.