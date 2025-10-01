Чорнобильська АЕС перестала отримувати електроенергію із зовнішніх джерел

У середу, 1 жовтня, російські окупанти обстріляли енергетичну інфраструктуру у Славутичі на Київщині. Через пошкодження енергосистеми внаслідок цього обстрілу стався блекаут на Чорнобильській атомній електростанції, повідомили у пресслужбі міністерства енергетики України.

За даними Міненерго, внаслідок російського обстрілу у місті Славутич на об’єктах ДСП «Чорнобильська АЕС» сталася надзвичайна ситуація.

«Внаслідок стрибків напруги без електропостачання опинився Новий безпечний конфайнмент, який є ключовим об'єктом, що ізолює зруйнований четвертий енергоблок ЧАЕС та запобігає викиду радіоактивних матеріалів у довкілля», – повідомили у пресслужбі Міненерго.

Раніше мер міста Юрій Фомічев повідомив, що росіяни влучили у підстанцію 330. Внаслідок російської атаки залишилося без електропостачання.

Наразі тривають роботи з відновлення електропостачання.

Зазначимо, це вже друга АЕС в Україні, яка перебуває у блекауті. Вже восьму добу Запорізька АЕС в окупованому Енергодарі працює на дизельних генераторах після чергового російського обстрілу. Цей блекаут – найдовший з початку повномасштабного вторгнення.

27 вересня британська газета The Guardian із посиланням на слова експертів МАГАТЕ повідомила, що на станції може відбутися неконтрольоване нагрівання реакторів й повториться сценарій японської АЕС «Фукушіма». Тоді внаслідок землетрусу спершу зупинилися реактори, а вже за кілька хвилин відмовили аварійні генератори. У результаті три реактори розплавилися протягом трьох днів.