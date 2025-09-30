Запорізька АЕС сьому добу працює без зовнішнього живлення

Тимчасово окупована росіянами Запорізька АЕС вже тиждень залишається без зовнішнього електроживлення, працюючи виключно на дизельних генераторах. Один із них вийшов з ладу, ситуація на станції критична, повідомив у вівторок, 30 вересня, президент України Володимир Зеленський.

ЗАЕС відключена від живлення з 23 вересня – з моменту початку десятого блекауту на станції пройшло сім діб. За словами президента, це – найдовший період за весь час окупації росіянами.

«Через російські обстріли станція відключена від живлення, від електромережі. Забезпечується електрикою від дизель-генераторів. Це надзвичайно. Генератори і станція не розраховані на таке й ніколи не працювали в такому режимі так довго. І вже в нас є інформація, що один з генераторів вийшов з ладу», – повідомив Зеленський.

За словами Володимира Зеленського, росіяни перешкоджають ремонту ліній електромережі до станції, обстрілюючи українських фахівців. Він наголосив, що «жоден терорист у світі не дозволяв собі робити з атомною станцією те, що робить зараз Росія».

Через ситуацію на ЗАЕС Зеленський провів нараду з військовими та міністерством енергетики. Він доручив Міненерго та МЗС України максимально привернути увагу світу до блекауту на ЗАЕС.

Нагадаємо, 27 вересня британська газета The Guardian із посиланням на слова експертів МАГАТЕ повідомила, що на станції може відбутися неконтрольоване нагрівання реакторів й повториться сценарій японської АЕС «Фукушіма». Тоді внаслідок землетрусу спершу зупинилися реактори, а вже за кілька хвилин відмовили аварійні генератори. У результаті три реактори розплавилися протягом трьох днів. Після аварії на Фукушімі європейські регулятори встановили, що кожна АЕС повинна мати зовнішнє живлення протягом 72 годин. Перевищення цього терміну не випробовувалося.