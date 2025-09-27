Це десятий та найдовший блекаут на Запорізькій АЕС

Запорізька АЕС четвертий день залишається без електропостачання. Це вже десятий та найдовший блекаут з початку повномасштабного вторгнення Росії. Експерти побоюються, що на станції може відбутися неконтрольоване нагрівання реакторів й повториться сценарій Фукусіми. Про це у суботу, 27 вересня, повідомила британська газета The Guardian з посилання на слова експертів МАГАТЕ.

Наразі аварійні генератори забезпечують роботу систем охолодження та безпеки на АЕС, але сигналів на швидке відновлення лінії немає. Поки 7 із 18 доступних генераторів забезпечують охолодження, але у разі їх відмови можливе неконтрольоване нагрівання ядерного палива у шести реакторах, що може призвести до їх розплавлення.

Подібна ситуація сталася у 2011 році на японській АЕС «Фукусіма». Тоді внаслідок землетрусу спершу зупинилися реактори, а вже за кілька хвилин відмовили аварійні генератори. У результаті три реактори розплавилися протягом трьох днів.

«Стрес-тести європейських регуляторів після аварії на Фукусімі у 2011 році показали, що АЕС повинна мати зовнішнє живлення протягом 72 годин. Перевищення цього терміну не випробовувалося», – пише The Guardian.

Представник українського уряду заявив, є ознаки того, що Росія близька до прокладання нової лінії електропередачі до Запорізької АЕС, яка проходить через окуповані території. Крім цього, проведений Greenpeace аналіз супутникових знімків показав зведення дамби для створення безпечнішого водного резервуара, що може забезпечити запуск одного з шести реакторів.

Голова Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив, що російські керівники так прагнуть догодити Москві, що ігнорують будь-які питання ядерної безпеки на Запорізькій АЕС.

«Невідповідальні дії Москви призвели до надто багатьох ризиків протягом багатьох років. Навмисні удари поблизу ядерних об'єктів, такі як вибух дрона поблизу Південно-Української АЕС цього тижня, попередній удар дрона по Чорнобильському конфайнменту та інші безрозсудні дії. Однак спроба Росії відновити роботу ЗАЕС може бути найгіршою з усіх і становити найбільший ризик. Москва активно намагається залучити МАГАТЕ до цієї авантюри та виправдати своє захоплення ЗАЕС», – додав Сибіга.

Нагадаємо, 26 вересня МАГАТЕ повідомило про вибух дрона поруч із Південноукраїнською АЕС.