На території ЗАЕС лунали сотні пострілів

Увечері 12 липня на Запорізькій атомній електростанції пролунали сотні пострілів за стрілецької зброї. Про це 13 липня повідомив у звіті генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

За даними МАГАТЕ, стрілянина почалася приблизно о 22:00 12 липня та тривала близько години. У звіті зазначили, що велика кількість пострілів «була незвичною».

«Під час обходу місця події сьогодні вранці вони побачили численні гільзи малого калібру, розкидані по землі поблизу реакторних блоків “5” та “6”», – повідомили у пресслужбі МАГАТЕ.

Зазначається, що команда МАГАТЕ не виявила ознак фізичних пошкоджень на будівлях ЗАЕС. Наразі МАГАТЕ шукає додаткову інформацію про інцидент.

У пресслужбі МАГАТЕ повідомили, що стрілянина могла статися «після серії ймовірних атак та інших інцидентів за участю безпілотників поблизу ЗАЕС». Там зазначили, що кілька днів тому з’явилися повідомлення про удар по місту Енергодар, де розташована ЗАЕС.

Гендиректор МАГАТЕ Гроссі вчергове висловив «глибоку стурбованість» збільшенням застосування дронів поблизу АЕС, наголосивши, що вони становлять явну загрозу ядерній безпеці.

Зазначимо, що з моменту окупації ЗАЕС, яка відбулася у березні 2022 року, росіяни розмістили на території станції солдатів та військову техніку. Росіяни неодноразово мінували ЗАЕС та влаштовували різноманітні провокації.

Нагадаємо, 4 липня через російський обстріл на ЗАЕС стався блекаут – через атаку постраждала лінія передач, що з'єднує станцію з українською енергосистемою. Від початку повномасштабного вторгнення Запорізька АЕС пережила повний блекаут вісім разів.