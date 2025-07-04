Блекаут Запорізької АЕС стався вже увосьме

У п’ятницю, 4 липня, росіяни вчергове обстріляли Запорізьку область. Внаслідок атаки стався блекаут на Запорізькій атомній електростанції в тимчасово окупованому Енергодарі, повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.

«Ворог вдарив по лінії електропередач, що з'єднує тимчасово окуповану ЗАЕС із об’єднаною енергосистемою України. Ця лінія дозволяє підтримувати власні потреби для забезпечення рівня радіаційної безпеки», – повідомив міністр.

Герман Галущенко наголосив, що росіяни скоїли черговий акт ядерного тероризму. Чим саме окупанти атакували Запорізьку область, міністр не уточнив.

Галущенко нагадав, що з початку повномасштабного вторгнення Росії до України окупована ЗАЕС пережила повний блекаут вже вісім разів. Також російські обстріли неодноразово ставили станцію на межу блекауту.

У пресслужбі «Енергоатому» повідомили, що Запорізька АЕС перейшла на живлення власних потреб від дизельгенераторів.

«Це є важким порушенням умов нормальної експлуатації станції й загрожує розвитком аварії», – повідомили в «Енергоатому».

Зазначимо, що з моменту окупації ЗАЕС, яка відбулася у березні 2022 року, росіяни розмістили на території станції солдатів та військову техніку. Росіяни неодноразово мінували ЗАЕС та влаштовували різноманітні провокації.

Нагадаємо, наприкінці березня на ЗАЕС сталося пошкодження дизельного резервуара, через що відбувся значний витік палива. За даними українського МЗС, резервуар втратив стільки дизелю, скільки б вистачило на 25 днів живлення аварійних генераторів ЗАЕС.