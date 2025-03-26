Причиною розливу дизпалива на ЗАЕС в МЗС назвали заміну українського персоналу на некваліфікованих росіян

На тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції сталося пошкодження дизельного резервуара, через що відбувся значний витік палива. Резервуар втратив стільки дизелю, скільки б вистачило на 25 днів живлення аварійних генераторів ЗАЕС, повідомив у середу, 26 березня, речник міністерства закордонних справ Георгій Тихий.

За його словами, МЗС отримало повідомлення про пошкодження дизельного резервуара на території Запорізької АЕС. Тихий підкреслив, що інцидент є прямими результатом того, що окупанти безрозсудно замінюють українських ліцензованих експертів некваліфікованими російськими оперативниками.

«Розлитого палива вистачило для живлення аварійних генераторів станції протягом 25 днів. Росіяни не тільки вкрали завод, але й не в змозі забезпечити його елементарну безпеку», – повідомив Георгій Тихий.

Речник МЗС наголосив, що Запорізьку АЕС необхідно повернути під контроль України, щоб запобігти подальшим інцидентам.

Зазначимо, повідомлення про пошкодження ЗАЕС міністерство отримало на тлі обговорень між США та Україною щодо можливості придбання американськими компаніями українських електростанцій. Так, президент США Дональд Трамп розповів, що США ведуть переговори з Україною щодо потенційної можливості для американських компаній володіти українськими електростанціями.

Раніше Трамп запропонував передати українські атомні електростанції під контроль США. Втім, Зеленський повідомив, що обговорював з Трампом тільки Запорізьку АЕС, яка перебуває під тимчасовою окупацією – за словами українського лідера, вони обговорювали можливе відновлення роботи самої станції, а також інфраструктури й водопостачання, проте питання її продажу США не порушувалося.