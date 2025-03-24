За словами Трампа, США та Україна найближчим часом підпишуть угоду про корисні копалини

США обговорюють з Україною можливість придбання американськими компаніями українських електростанцій, повідомив у понеділок, 24 березня, президент США Дональд Трамп. За його словами, країни також скоро підпишуть угоду про корисні копалини, яка зірвалася наприкінці лютого після конфлікту в Овальному кабінеті, передає агентство Reuters.

Під час зустрічі з Кабінетом міністрів Дональд Трамп розповів, що США ведуть переговори з Україною щодо потенційної можливості для американських компаній володіти українськими електростанціями.

«Зараз ми говоримо про територію. Ми говоримо про лінії розмежування, говоримо про енергетику, власність на електростанцію. Деякі люди кажуть, що Сполучені Штати повинні володіти електростанцією... Тому що ми маємо досвід», – сказав Трамп.

Зазначимо, раніше, під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським Трамп запропонував передати українські атомні електростанції під контроль США. Втім, Зеленський повідомив, що обговорював з Трампом тільки Запорізьку АЕС, яка перебуває під тимчасовою окупацією – за словами українського лідера, вони обговорювали можливе відновлення роботи самої станції, а також інфраструктури й водопостачання.

Крім того, Дональд Трамп заявив, що очікує підписання угоди про корисні копалини між США та Україною. Якими саме будуть кінцеві положення угоди, президент США не уточнив. Нагадаємо, 14 березня міністерка юстиції Ольга Стефанішина повідомила, що текст угоди про корисні копалини готовий. Втім, за даними низки західних ЗМІ, США нібито хочуть збільшити вимоги для України та включити в текст угоди контроль над Запорізькою АЕС.