Трамп вважає, що все зробив правильно, бо на війні в Україні вбивають багато людей

США «повинні були змусити Україну вчинити правильно», повідомив у понеділок, 17 березня, президент США Дональд Трамп під час розмови з журналістами, передає C-Span. Також Трамп згадав конфлікт в Овальному кабінеті, який назвав «непростим».

За словами Трампа, суперечка, яка відбулася у Білому домі, була «непростою ситуацією». Водночас Трамп заявив, що США все ще «намагаються досягти» мирної угоди.

«Нам потрібно було змусити Україну робити правильні речі. Це була не проста ситуація. Ви побачили невелику сцену в Овальному кабінеті, але я думаю, що зараз вони роблять правильні речі, і ми намагаємося досягти мирної угоди – досягти припинення вогню, а потім і мирної угоди», – сказав Трамп.

На думку американського президента, він все зробив правильно, бо на війні в Україні вбивають багато людей.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо припинення надання військової допомоги та розвідданих Україні, Трамп заявив, що рішення США тимчасово не надавати озброєння «не мало жодних наслідків» для української армії у Курській області Росії. Нагадаємо, раніше Трамп повторював тезу російського глави Владіміра Путіна нібито про оточення українських військових та заявляв, що просив у Путіна «помилувати» їх. Водночас у Генштабі ЗСУ спростували повідомлення Трампа нібито про оточення українців у регіоні.

«Думаю, це було оцінено, і ми повинні розуміти, і ви повинні розуміти, що якщо я бачу, як хтось робить щось погане, що призведе до великої кількості смертей, єдина причина, чому я втручаюся – це людяність. Я втручаюся заради людяності, тому що там гине багато людей», – сказав Трамп.

Зазначимо, раніше основною причиною припинення військової допомоги Трамп називав своє бажання «зупинити смерті». Призупинення військової допомоги тривало з 3 по 11 березня – надання озброєння та розвідувальних даних відновили після успішних переговорів України та США в Саудівській Аравії.

Нагадаємо, під час спілкування з пресою між Володимиром Зеленським, Трампом та віцепрезидентом Венсом відбулася суперечка, під час якої американська сторона заявила, що Україна «має бути вдячною» та укласти угоду про припинення вогню. Своєю чергою Зеленський відповів, що «США не мають вказувати Україні, що робити».

Після цього пресконференцію зупинили, а Володимир Зеленський достроково покинув Білий дім. Дональд Трамп опублікував заяву у своїй соцмережі Thuth Social, в якій звинуватив Володимира Зеленського у «неготовності до миру». Також Трамп написав, що український президент «проявив неповагу». Угода про рідкісноземельні копалини в Україні була зірвана, повідомили кореспонденти з місця події.