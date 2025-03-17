Адміністрація Дональда Трампа також скорочує роботу групи з аналізу воєнних злочинів

Міністерство юстиції США повідомило європейським чиновникам, що вони виходять із Міжнародного центру з переслідування за злочин агресії проти України. Про це у понеділок, 17 березня, повідомила газета New York Times з посиланням на джерела.

Міжнародний центр з переслідування за злочин агресії проти України створили, щоб притягнути керівництво Росії разом із її союзниками в Білорусі, Північній Кореї та Ірані до відповідальності. Адміністрація Джо Байдена приєдналася до групи у 2023 році. До цього часу США були єдиною країною за межами Європи, яка співпрацювала з групою, направивши старшого прокурора Міністерства юстиції до Гааги для роботи зі слідчими.

Співрозмовники New York Times повідомили, що офіційно рішення оголосять сьогодні, 17 березня, в електронному листі до персоналу та членів ЄС.

Адміністрація Дональда Трампа також скорочує роботу групи з аналізу воєнних злочинів, яка мала координувати зусилля Мінʼюсту щодо притягнення росіян до відповідальності.

«Вашингтон не розповів про причини виходу зі слідчої групи, окрім того самого пояснення інших кадрових і політичних кроків: необхідність перерозподілу ресурсів», – додають у повідомленні.

Офіс Генерального прокурора на початку березня 2025 року повідомив, що Росія скоїла понад 153 тис. воєнних злочинів.

Раніше стало відомо, що Департамент ефективності уряду США (DOGE), яким керує бізнесмен та мільярдер Ілон Маск, припинив фінансування гуманітарної дослідницької лабораторії Єльського університету. Вона допомогла знайти сотні українських дітей, викрадених Росією.