Трамп назвав причину зупинки військової допомоги для України
Американський президент пояснив, що таким чином «хоче зупинити смерті»
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Президент США Дональд Трамп заявив, що розпорядився припинити поставки військової допомоги Україні, оскільки, на його думку, Київ «не хоче врегулювання». Про це він заявив під час виступу в Овальному кабінеті 7 березня.
«Я роблю це, бо хочу зупинити смерті. Це важливіше за все інше... Я маю знати, чи хоче Україна врегулювати конфлікт», – пояснив свою позицію Трамп.
За його словами, президент України Володимир Зеленський, який наполягає на отриманні західних гарантій безпеки до того, як погодиться на припинення вогню з Росією, ризикує втратити будь-яку участь США.
Натомість Трамп відзначив, що у США «все дуже добре з Росією» і він довіряє президенту Владіміру Путіну. Останній нібито хоче, щоб війна з Україною була «зупинена і врегульована».
«Але зараз вони (росіяни – ред.) бомбардують Україну. Чесно кажучи, мені стає складніше мати справу з Україною, і у них немає козирів», – сказав Дональд Трамп.
Президент США також анонсував зустріч українських та американських представників у Саудівській Аравії наступного тижня. Раніше цю інформацію підтвердив і президент Володимир Зеленський.
Зупинка військової допомоги від США
3 березня президент США Дональд Трамп розпорядився призупинити виділення військової допомоги Україні після його сварки з президентом України Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті 28 лютого. Після цього США також припинили обмін розвідданими з Україною та заборонили союзникам передавати цю інформацію Києву.
Володимир Зеленський повідомив, що доручив представникам влади звʼязатися з американськими колегами та отримати офіційну інформацію щодо зупинення військової допомоги від США.
Також президент заявив, що Україна готова підписати угоду про корисні копалини зі США в будь-який час і в будь-якому зручному форматі.