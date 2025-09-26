Південноукраїнська АЕС - одна з трьох діючих атомних станцій в Україні

Біля Південноукраїнської АЕС відбулося збиття та вибух безпілотника. Про це повідомили 25 вересня у пресслужбі МАГАТЕ.

За даними агентства, команда отримала від станції повідомлення, що ввечері 24 вересня та вранці 25 вересня у зоні спостереження помітили 22 безпілотники. Деякі з них наблизилися до Південноукраїнської АЕС на відстань до пів кілометра. Зокрема, генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що один з безпілотників збили за 800 м від периметра Південноукраїнської АЕС.

«Зі свого місця проживання поблизу станції члени команди МАГАТЕ чули стрілянину та вибухи близько 01:00 за місцевим часом, і сьогодні вони відвідали місце падіння одного з дронів, спостерігаючи кратер розміром 4 м2 на поверхні та глибиною близько 1 м», – повідомили у пресслужбі МАГАТЕ.

За даними керівництва електростанції, внаслідок атаки пошкоджена регіональна лінія електропередач напругою 150 кВ. Водночас там додали, що вона не була підключена до АЕС та не мала безпосереднього впливу на ядерну безпеку.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі вчергове закликав «обидві сторони виявити максимальну військову стриманість навколо всіх важливих ядерних об'єктів».

Зазначається, що Південноукраїнська АЕС – наразі одна з трьох діючих атомних електростанцій України. На станції на повну потужність працюють три реактори.

У МАГАТЕ нагадали, що інцидент зі збиттям дрона біля Південноукраїнської АЕС відбувся майже одразу після чергового знеструмлення окупованої Запорізької АЕС. За даними агентства, через російські обстріли ЗАЕС понад 48 годин перебуває на резервному живленні.