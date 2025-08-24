Радіаційний фон на промисловому майданчику Курської АЕС не змінювався

У Росії в ніч на неділю, 24 серпня, біля Курської АЕС нібито збили безпілотник, внаслідок чого було пошкоджено трансформатор та спалахнула пожежа. Про це повідомив «Росенергоатом».

За словами росіян, під час падіння БпЛА здетонував й тому на території Курської АЕС спалахнула пожежа.

«Під час падіння БпЛА здетонував, в результаті було пошкоджено трансформатор власних потреб. Локальне загоряння погашено пожежними розрахунками. В результаті чого блок N3 був розвантажений на 50%», – йдеться в повідомленні.

«Росенергоатом» зауважив, що радіаційний фон на промисловому майданчику Курської АЕС і прилеглій території не змінювався і відповідає природним значенням.

На це відреагували фахівці МАГАТЕ, заявивши, що вони поінформовані про повідомлення ЗМІ щодо пожежі, але не мають підтвердження цього.

«Хоча МАГАТЕ не має незалежного підтвердження цих повідомлень, генеральний директор Рафаель Гроссі наголошує, що кожен ядерний об'єкт повинен бути захищений у будь-який час», – йдеться у дописі.

Центр протидії дезінформації заявив, що росіяни поширюють маніпуляції довкола ситуації на Курській АЕС

«Спроби РФ звинувачувати Україну у буцімто завданні цілеспрямованих ударів по Курській АЕС та маніпуляції довкола питання атомної безпеки є типовими прийомами російської пропаганди для дискредитації України та виправдання власної агресії», – йдеться у дописі.

Там наголошують, що насправді загрозу ядерній безпеці несуть дії Росії, яка захопила Запорізьку АЕС.

Нагадаємо, у ніч на неділю, 24 серпня, кілька російських областей потрапили під масовану атаку дронів. Влучання зафіксували у порту Усть-Луга в Ленінградській області, а також в районі Сизранського нафтопереробного заводу в Самарські області.