Загоряння на термінарі в порту «Усть-Луга»

У ніч на неділю, 24 серпня, кілька російських областей потрапили під масовану атаку дронів. Влучання зафіксували у порту Усть-Луга в Ленінградській області, а також в районі Сизранського нафтопереробного заводу в Самарські області. Згодом у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ підтвердили ураження порту.

Про атаку на найбільший російський порт Балтійського моря повідомив губернатор Ленінградської області Алєксандр Дроздєнко. Він заявив, що над портом нібито знищили 10 безпілотників, а уламки спричинили пожежу на терміналі НОВАТЕК.

На фото та відео, оприлюднених очевидцями, видно вогонь на території порту. Згодом з’явилися світлини, на яких видно, що в небі підіймається високий стовп диму.

Нагадаємо, порт Усть-Луги постраждав внаслідок дронової атаки 4 січня 2025 року. Тоді російські телеграм-канал поширили відео, на яких видно вибух в порту.

Крім того, губернатор Самарської області Вячєслав Фєдоріщев повідомив, що дрони атакували місто Сизрань. За його словами, атака припала на промислове підприємство. Очевидці події поширили фото, на яких видно задимлення в районі нафтопереробного заводу.

Атака на Сизранський завод

В обидвох областях росіяни запроваджували план «Ковьор», внаслідок чого затрималися десятки авіарейсів.

Нагадаємо, до цього дрони атакували Сизранський НПЗ тричі – у лютому, березні та серпні 2025 року.

Доповнено 14:50. У пресслужбі Генштабу ЗСУ підтвердили ураження морського термінала порту «Усть-Луга» та низку логістичних об'єктів росіян. За попередніми даними, вдалося уразити установку з фракціонування та перевалки газового конденсату, який може перероблять до 6,9 млн тонн сировини на рік.

«Морський термінал “Усть-Луга” є одним із ключових логістичних хабів РФ у Балтійському морі, який активно використовується для експорту енергоресурсів із залученням так званого "тіньового флоту" в обхід міжнародних санкцій. Підтверджено успішне ураження цілі з подальшим займанням», – повідомили у пресслужбі Генштабу.

Крім того, у пресслужбі ГШ повідомили про ураження низки логістичних об’єктів, які забезпечують бойове постачання російської армії. Серед них – об’єкти на Бєлгородщині та в Воронезькій області. Результати атак уточнюються.

Доповнено 15:00. У пресслужбі ГУР підтвердили ураження Сизранського нафтопереробного заводу. Зазначається, що завод має проєктну потужність до 8,5 млн тонн нафти на рік та спеціалізується на виробництві палива для російської армії.