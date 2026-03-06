Землі вкриті буково-ялицевими лісами віком близько 100 років

Прокурори через суд повернули державі 20 земельних ділянок лісового фонду поблизу курорту Буковель у селі Поляниця Надвірнянського району. Про це у четвер, 5 березня, повідомили в Офісі генпрокурора.

У 2022 році ділянки оформили у приватну власність на підставі підроблених державних актів. У майбутньому на цій території могли з’явитися котеджні містечка, готелі і туристична інфраструктура.

«Насправді ж ці землі належать до лісогосподарського призначення, перебувають у користуванні державного лісгоспу та вкриті буково-ялицевими лісами віком близько 100 років. Із лісового фонду їх не вилучали, а рішень про зміну цільового призначення уповноважені органи не приймали», – зазначили у прокуратурі.

Суд скасував незаконну реєстрацію приватних ділянок у Державному земельному кадастрі та повернув землі державі. Їх облікують як землі лісового фонду.

Зазначимо, будівництво на землях лісового фонду суперечить ратифікованій Україною Рамковій конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат. Воно також не відповідає Стратегії державної екологічної політики України до 2030 року.