Підозрювані привласнили 6 га лісових земель поблизу села Поляниця та туристичного комплексу

Правоохоронці викрили схему привласнення 6 га лісових земель поблизу села Поляниця та туристичного комплексу «Буковель», яку організували двоє мешканців Дніпропетровської та Хмельницької областей разом з державним кадастровим реєстратором. Збитки складають понад 20 млн грн.

Як повідомили в Офісі генпрокурора 21 листопада, для легалізації оборудок шахраї використали підроблені акти права власності на земельні ділянки поблизу гірськолижного курорту 25-річної давнини.

«На основі цих документів підозрювані виготовили технічну документацію, після чого державний реєстратор вніс до Державного реєстру речових прав недостовірні відомості про реєстрацію права власності. Внаслідок вибуття земель із державної власності завдано збитків на понад 20,5 млн грн», – зазначили у прокуратурі.

Правоохоронці провели обшуки у помешканнях підозрюваних та за адресами юридичних осіб на території Дніпропетровської та Хмельницької областей, під час яких вилучили документи та носії інформації з доказами злочину. За підробку та використання підроблених документів), а також шахрайство (ч. 3, 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України) трьом учасникам схеми загрожує до 8 років ув’язнення.