ТРЦ Dream Town у Києві можуть продати:

Співвласник київського ТРЦ Dream Town Гарік Корогодський розраховує отримати від продажу центру 60–70 млн доларів. Якщо врахувати борг, загальна вартість може сягнути близько 100 млн доларів, пише Forbes Ukraine.

За словами Корогодського, наприкінці 2025 року заповненість торгового центру майже досягла 100%. Наразі у комплексі працює близько 400 магазинів. Середньомісячний дохід Dream Town становить орієнтовно 63 млн грн. Водночас сам об’єкт перебуває у заставі за іпотечним договором з «Ощадбанком».

УНІАН з посиланням на джерело в оточенні бізнесмена пише, що фактична мінімальна ціна, яку готовий розглянути Гарік Корогодський, становить близько 160 млн доларів. За словами співрозмовника, цифра у 100 млн доларів, яка з’являлася у публічних коментарях, стосувалася кредитного навантаження перед «Ощадбанком».

«100 мільйонів – це його слова в інтерв’ю Славі Дьоміну приблизно десять днів тому. Наприкінці він говорив, що кредитне навантаження перед “Ощадбанком” становить близько 100 млн доларів. Але те, про що зараз не пишуть у новинах, – що він також хотів би отримати ще близько 60 млн доларів», – зазначило джерело.

Співрозмовник додав, що розмови про можливий продаж торговельного центру тривають уже певний час. «Ні для кого не секрет, що об’єкт виставлений на продаж. Але ми не перебуваємо в активному пошуку покупця — радше відкриті до пропозицій», – сказав він.

Що відомо про ТРЦ Dream Town?

ТРЦ Dream Town розташований на Оболонському проспекті в Києві та складається з двох будівель довжиною близько 500 метрів кожна. Перша – Dream Yellow – відкрилася у 2009 році, друга – Dream Berry – у 2011 році. Інвесторами проєкту стали бізнесмени Гарік Корогодський і Олександр Меламуд.

Загальна площа комплексу становить 160 тис. м², з яких 101,2 тис. м² – орендні площі. У торговельно-розважальному центрі представлені міжнародні бренди, зокрема H&M, Zara, Pull&Bear, Bershka, New Balance, Adidas та Under Armour.

Водночас робота столичних торгових центрів останнім часом супроводжується й резонансними подіями. Наприкінці жовтня 2025 року один із найбільших ТРЦ Києва – Gulliver – тимчасово призупинив роботу через корпоративний конфлікт та перехід об’єкта під контроль державних банків – «Ощадбанку» та «Укрексімбанку». У банках пояснювали це саботажем з боку колишнього власника, компанії «ТРИ О», яка заблокувала управління комплексом і створила загрозу безпеці. У грудні 2025 року торговий центр відновив роботу.