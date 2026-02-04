Будівлю спроєктували під медичний центр з офісами

На вулиці Пасічній поблизу стадіону «Скіф» та парку Погулянка продають новозбудований медично-офісний центр площею понад 2,1 тис. м2. За п’ятиповерхову будівлю продавець хоче отримати 2,6 млн доларів. Згідно з початковим задумом, тут мав бути навчальний корпус приватного «Центру стоматологічної імплантації та протезування». Однак після введення в експлуатацію будівлі лікарі туди не заселилися, тож забудовник виставав будівлю на продаж.

Як йдеться в оголошенні, об’єкт на Пасічній, 22 – це багатофункційна будівля, що «орієнтована на розміщення медичних закладів та офісних просторів». Вона має п’ять надземних поверхів та один цокольний, її загальна площа 2 163 м². Будівлю ввели в експлуатацію наприкінці 2025 року.

«Об’єкт є новозбудованим та не використовувався з моменту введення в експлуатацію; в оренду не передавався», – вказано в описі. Окрім того, зазначено, що будівля спроєктована девелоперською компанією AVR Development під керівництвом Юліана Чаплінського, який раніше обіймав посаду головного архітектора Львова.

Вартість об’єкта, згідно з оголошенням, 2,6 млн доларів.

Комерційна будівля на вул. Пасічній, 22, поруч з гуртожитком ЛНУ. Фото InVenture

У 2023 році виконком міської ради погодив на цьому місці будівництво навчального корпусу приватного «Центру стоматологічної імплантації та протезування». Сам центр розташований неподалік на вул. Пасічній, 36. Він належить відомому лікареві-стоматологу Мирону Угрину. Будівництвом займалося ТзОВ «ММ», власником якого є сам лікар, а також його родичка Ірина Костилева.

Партнером медичної компанії у цьому проєкті було ТзОВ «Ап Девелопмент» – це львівська фірма, що працює у галузі архітектури та займається будівництвом різних типів споруд.

Наразі, згідно з даними платформи YouControl, будівля на Пасічній, 22 перебуває у власності «Ап Девелопмент». Земельна ділянка 0,0455 га під медично-офісним центром є комунальною, її орендує згадана фірма «ММ».

Як писав ZAXID.NET, власник «Ап Девелопмент» – це колишній львівський банкір Андрій Півторак, його номер вказаний в контактах про продаж будівлі. Він також значиться директором або засновником низки львівських підприємств, що працюють у галузях будівництва та архітектури. Це ТзОВ «ТЦ «Оброшин», «АВР Інк», «Проект Інжиніринг», «Аміка Девелопмент» та «Перша міська складарня». У більшості компанії партнером Андрія Півторака є Роман Романець, власник та керівник AVR Development, а також співвласник будівельної компанії «Кворум».