ТЦ «Гулівер» відкривають поетапно

Торговельно-офісний комплекс «Гулівер» відкриють для відвідувачів з 12 грудня. Доступ буде забезпечено до площ першого та мінус першого поверхів, тобто до торгово-розважальної частини комплексу, повідомляє «Ощадбанк».

Рішення про поетапне відкриття ухвалила 1 грудня комісія з надзвичайних ситуацій банку. Це стало можливим після завершення ремонтно-відновлювальних робіт та тестування обладнання, виконаних профільними підрядниками.

Того ж дня у «Гулівері» відновило роботу відділення «Ощадбанку». Дату 12 грудня для відкриття торгових площ узгодили з орендарями відповідно до їхньої готовності повноцінно розпочати роботу. Банк обіцяє найближчим часом оприлюднити точний перелік магазинів, які відчинять двері для клієнтів.

«У відкритих частинах комплексу забезпечуватиметься постійний контроль дотримання вимог цивільного захисту населення», — зазначають у банку.

Що стосується інших поверхів та офісної частини Gulliver, їх відкриття відбудеться після завершення робіт із ліквідації наслідків умисного псування інженерних систем попереднім власником.

Що відомо про закриття ТЦ «Гулівер»?

Нагадаємо, Антимонопольний комітет України погодив перехід торговельно-офісного комплексу «Гулівер» у Києві у власність консорціуму державних банків. Рішення ухвалили 27 листопада 2025 року.

Консорціум державних банків, у якому «Ощадбанк» володіє 80%, а «Укрексімбанк» – 20%, став власником комплексу 26 липня 2025 року. Це завершило багаторічну судову та стягувальну процедуру через невиконання боргових зобов’язань компанією ТОВ «Три О», яка була девелопером і попереднім власником хмарочоса. Комплекс було зведено у 2013 році за кредитні кошти державних банків на суму 441 млн доларів.

ТРЦ «Гулівер» – один із найбільших багатофункціональних комплексів Києва. Має 150 000 м² комерційних площ під магазини та офіси та 35 поверхів. Комплекс розташований у центрі Києва, біля станції метро «Палац спорту».

Комплекс закрили через пошкодження інженерних систем та тривале невиконання обслуговування з боку попереднього власника. Як повідомляли банки, це створило загрозу для безпечного відвідування приміщень, тож усі орендарі тимчасово призупинили роботу і були звільнені від орендної плати на час відновлювальних робіт.