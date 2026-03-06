Стрийський міськрайонний суд виніс вирок Вячеславу Ф., який відмовився служити за повісткою через релігійні переконання. Суд призначив йому три роки увʼязнення, адже під час мобілізації альтернативна служба не передбачена.

Як вказано в матеріалах справи, 3 червня 2024 року Вячеслав Ф. прибув до ТЦК, де пройшов медичний огляд і за результатами військово-лікарської комісії був визнаний придатним до військової служби у воєнний час.

Після цього він отримав повістку на виклик 5 червня, але від підписання повістки він відмовився і у день відправки в ТЦК не прибув.

У суді Вячеслав Ф. розповів, що в червні 2024 року добровільно звернувся в ТЦК і СП для оновлення військово-облікових даних. Він наголосив, що є Свідком Єгови, а тому просив замінити військову службу на альтернативну. Своє звернення в ТЦК він надіслав поштою.

При ухваленні вироку суд врахував рішення Верховного Суду й Європейського суду з прав людини, а також ЗУ «Про мобілізаційну підготовку», який на період дії воєнного стану фактично позбавляє вірян права на альтернативну службу під час мобілізації.

Зважаючи на обставини справи, суддя Вікторія Бучківська визнала Вячеслава Ф. винним в ухиленні від призову за ст. 336 ККУ і призначила 3 роки позбавлення волі. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.

Додамо, що вже не вперше українські суди відмовляють Свідкам Єгови у альтернативній службі і виносять вироки, які передбачають увʼязнення.