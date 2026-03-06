Світлана Івасюк намагається поновитися на роботі

Правоохоронці передали до суду кримінальну справу ексначальниці управління освіти Городенківської міської ради Світлани Івасюк, підозрювану у зловживаннях на понад 380 тис. грн. За незаконне виписування собі премій чиновниці загрожує до 6 років ув’язнення.

Як розповіли у поліції Івано-Франківської області, 48-річна посадовиця, знаючи, що рішення про преміювання керівників виконавчих органів належить виключно до компетенції міського голови, у 2022–2024 роках підписала низку наказів про виплату собі премій і винагород у розмірі повного посадового окладу або середньомісячної заробітної плати – з нагоди свят, за підсумками кварталів та року. Чиновниця навмисно встановлювала собі вищі виплати без погодження з керівництвом громади.

«Внаслідок таких рішень їй зайво нарахували понад 380 тис. грн. Гроші, які надходили на особистий банківський рахунок підозрюваної, вона використовувала для власних потреб. Відтак посадовиця не лише зловживала службовим становищем, а й легалізувала доходи, одержані злочинним шляхом», – зазначили правоохоронці.

За словами мера Городенки Богдана Кобилянського, його підопічну викрили у квітні 2025 року, коли вона повернула 105 тис. грн на рахунок відділу освіти.

«За результатами службового розслідування та винесеною їй раніше доганою за порушення фінансової дисципліни, 15 липня 2025 року посадовицю звільнено та внесено про неї відомості до реєстру корупціонерів», – написав міський голова у фейсбуці.

Що каже підозрювана

У четвер, 6 березня, Світлана Івасюк оприлюднила свою позицію, назвавши інформацію про самовільне виписування собі премій неправдивою.

«Жодних рішень про преміювання себе особисто я не приймала і не підписувала. Відповідні накази видавалися виключно щодо преміювання працівників у межах моїх посадових повноважень», – сказала Світлана Івасюк.

Експосадовиця звинуватила мера Городенки у домаганнях та систематичному цькуванні та розповіла, що відчуває неприязнь від дружини Богдана Кобилянського, яка працювала в очолюваному нею відділі освіти.

У серпні 2025 року Світлана Івасюк звернулася до Івано-Франківського окружного адмінсуду суду з вимогою скасувати розпорядження про звільнення та поновити її на посаді начальниці відділу освіти Городенківської міської ради. Натомість справу про зловживання посадовиці розглядає Городенківський районний суд – підготовче засідання призначено на 9 березня.

За зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, та легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 2 ст. 364 та ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України) Світлані Івасюк загрожує до 6 років ув’язнення.