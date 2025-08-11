Упродовж 2023-2024 років Іван Дирів видав 12 розпоряджень про преміювання самого себе

Долинський районний суд визнав міського голову Долини Івана Диріва винним у вчиненні дій в умовах реального конфлікту інтересів. За систематичне преміювання самого себе меру призначили 6800 грн штрафу.

Як йдеться у постанові від 7 серпня, упродовж 2023-2024 років Іван Дирів видав 12 розпоряджень, якими до місячної зарплати та передбачених законодавством надбавок виписував собі ще премії у розмірі від 22% до 58%.

У судовому засіданні Іван Дирів не визнав своєї вини і сказав, що діяв на підставі Положення про преміювання працівників апарату міської ради, затвердженим попереднім міським головою Долини у 2020 році. У 2024 році суд встановив, що документ вже не відповідає вимогам антикорупційного законодавства, з чим Дирів не погоджується, проте виконує рішення суду і з тих пір більше не преміює себе.

«Приватним інтересом Долинського міського голови є прагнення отримувати премію у найвищому розмірі, тому в останнього перед видачею і підписанням вищевказаних розпоряджень виник реальний конфлікт інтересів, а саме суперечність між його приватним інтересом, обумовленим бажанням отримати стимулюючі виплати (премії), та його посадовими повноваженнями як міського голови, що вплинуло на його об`єктивність та неупередженість при преміюванні особисто себе», – йдеться у постанові суду.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Іван Лицур визнав мера Долини Івана Диріва винним у неодноразовому вчиненні дій в умовах реального конфлікту інтересів і призначив йому 6800 грн штрафу. Постанову можуть оскаржити.

Нагадаємо, член партії ВО «Свобода» Іван Дирів очолює Долину з 2020 року. У 2024 році на посаді міського голови він заробив 755 тис. грн, а також отримав 82 тис. грн пенсії та 25 тис. грн соціальної допомоги.