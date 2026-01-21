МЗС закликало партнерів України, іноземний бізнес, корпорації долучитись до підтримки ініціативи

Міністерство закордонних справ України та Світовий конгрес українців оголосив про запуск міжнародного проєкту зі збору коштів на енергетичне обладнання для України. Про це повідомила пресслужба відомства 21 січня.

Там пояснили, що проєкт спрямований на підтримку українських громад, лікарень, шкіл та об’єктів критичної інфраструктури, які потребують надійних джерел енергії.

«Закликаємо міжнародних партнерів, іноземний приватний бізнес, фінансові установи, фонди та корпоративні спільноти долучатися до реалізації цього проєкту разом зі СКУ», – ідеться в повідомленні.

У міністерстві додали, що зібрані кошти спрямовуватимуть на закупівлю генераторів й іншого енергетичного обладнання з подальшою передачею його Україні.

«СКУ має розгалужену мережу представництв і перевірену інфраструктуру для прозорого та ефективного адміністрування таких проєктів», – зазначили в МЗС.

Банківські реквізити для надання допомоги доступні за посиланням.

Нагадаємо, після останніх масованих атак РФ в енергосистемі України діє режим надзвичайної ситуації. На тлі масованих відключень по Україні внаслідок обстрілів благодійний фонд Stand With Ukraine та ще низка організацій оголосили збір «Тепло з Польщі для Києва». Спочатку планувалося зібрати 1 млн злотих (11,7 млн грн), щоб закупити 100 генераторів для жителів Києва. Проте вже ввечері 18 січня сума пожертв становила понад 2 млн злотих (більше ніж 28 млн грн) й організатори підвищили мету до 3 млн злотих (понад 35 млн грн), однак вже 19 січня ця сума була зібрана.

Зауважимо, станом на вечір 21 січня польський благодійний збір на генератори та іншу допомогу для Києва в умовах енергокризи зібрав майже 5,2 млн злотих (62,3 млн грн за курсом НБУ) і сума продовжує зростати. За увесь час внески зробили 41 687 людей.