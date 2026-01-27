Хор «Гомін» з партнерами передали 25 автівок ЗСУ0
Хор «Гомін» Львівського органного залу спільно з Львівською міською радою, організатором турів хору Театр ОРГ, фондом «Добромобіль» та ГО «Об'єднання Активіст» 27 січня передали 25 автомобілів на потреби Сил Оборони. Це друга партія авто, придбаних у межах збору «Народний гомін».
«Народний гомін» – це збір на 50 автівок для 50 підрозділів, які боронять Україну. Метою збору було закрити максимальну кількість запитів по авто від військових. Хор «Гомін» разом із партнерами почав збирати кошти на автомобілі для Збройних Сил України під час свого всеукраїнського туру. До кінця 2025 року на закупівлю, доставку і ремонт було зібрано 10 мільйонів гривень.
Велику ціль вирішили розділити на два етапи, щоби пікапи швидше відправилися на фронт. Передача першої партії у 25 авто відбулася у Луцьку 20 жовтня 2025 року.
Це друга партія авто, придбаних у межах збору «Народний гомін» (фото ЛМР)
«Ми хотіли зібрати 10 мільйонів гривень на покупку 50 автомобілів. Ця ціль була дуже амбітна і здавалася просто нереальною. Але завдяки відвідувачам понад 200 концертів хору “Гомін” у межах туру Україною та Європою, закрити цей збір вдалося доволі швидко. – 25 автомобілів ми передали ще в жовтні, а зараз ми передаємо решту 25 автомобілів», – зазначає один з директорів Львівського органного залу Тарас Демко.
«Перша місія – це, звичайно, популяризація української музики. Але друга наша місія, ми вважаємо її навіть важливішою, зараз – це підтримка армії», ‒ додав художній керівник хору «Гомін» Вадим Яценко зазначив, що у колективу є дві місії сьогодні. За його словами, за пʼять місяців на концертах «Гомону» було зібрано понад 20 мільйонів гривень.
Загалом за 2025 рік колектив Львівського органного залу провів понад 200 концертів в Україні та Європі. Концертна діяльність хору стала основою масштабних благодійних ініціатив. Зокрема:
- 5 млн грн було передано на програму реабілітації та арттерапії для колишніх полонених у центрі UNBROKEN;
- передано 115 дронів для розвідки та бойових підрозділів;
- 1 млн грн спрямовано на допомогу постраждалим від ракетного удару у Тернополі
- закрито збір «Збереження життя» на 6 млн грн для переобладнання та
- дообладнання мікроавтобусів до рівня медеваків (медична евакуація)
- передано 1 млн грн на «Єдинозбір»; ініціативу 412 бригади Nemesis, Світового Конґресу українців та Фонду Сергія Притули;
- зібрано та передано Головному управлінню розвідки 1 млн грн на концертах у Києві;
- 700 тис. грн зібрано під час концертів у Львівській опері.
Нещодавно хор «Гомін» відкрив «Потрійний збір», ціль якого 3 млн грн (фото ЛМР)
Нещодавно хор «Гомін» відкрив «Потрійний збір», ціль якого 3 млн грн. По 1 млн грн буде спрямовано на:
- 12-ї бригади спеціального призначення «АЗОВ» НГУ;
- Корпусу «Хартія»;
- 125-ї окремої важкої механізованої бригади, що входить до складу 3 Армійського корпусу.
Детальну інформацію про збори можна отримати на офіційних сторінках хору «Гомін».