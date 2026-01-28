Оперували жінку з допомогою робота Da Vinci

У львівській лікарні св. Пантелеймона спеціалісти успішно видалили 36-річній пацієнтці велику пухлину матки за допомогою робота Da Vinci і зберегли пацієнтці можливість у майбутньому бути мамою. В інших медзакладах їй пропонували видалити матку.

Торік 36-річна Анастасія дізналася, що може назавжди втратити свій шанс на материнство. У неї діагностували міому матки ‒ доброякісну пухлину розміром близько 8 см. Жінка зверталася до різних лікарів, однак щоразу чула, що їй потрібно видаляти матку.

«Для мене це був такий біль. Ці півтора року ‒ це час пекла. У мене були шалено болючі критичні дні, мені нічого не допомагало. На фоні втрати крові в мене почалась анемія, крутилась голова, я часто непритомніла», – каже жінка.

Та попри погіршення стану, вона не втрачала надії та наполегливо шукала по країні сучасних медичних рішень, які допоможуть їй зберегти орган і бути мамою у майбутньому. Ці пошуки привели її до Львова, повідомили у лікарні.

Обстеживши Анастасію, спеціалісти лікарні св. Пантелеймона дійшли висновку, що можуть допомогти цій пацієнтці, якщо застосують роботичну систему Da Vinci. Пацієнтка погодилася, у неї з’явилася надія.

Операція тривала понад 4 годин. Під час втручання з’ясувалося, що міома ще більша, вже 10 см. Та хірургам вдалося успішно прооперувати пацієнтку і зберегти репродуктивну функцію.

«Ми видалили пухлину завдяки точності робота Da Vinci. І нам вдалося зберегти матку, вона чудово сформувалася. Тож ми чекаємо пацієнту вже за рік із позитивним тестом на вагітність», – каже гінекологиня Оксана Стасишин.

Анастасія швидко відновилася після роботичної операції та вже за 2 дні повернулася додому. Жінка з нетерпінням чекає моменту, щоб повернутися в лікарню вже при надії.