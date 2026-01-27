Команда лікарів, які оперували дівчинку (зліва направо) дитячі хірурги Олег Содома, Ольга Кононова, Назар Гаврилишин.

До Центру дитячої медицини госпіталізували 15-річну Марію-Діану з гострою кишковою непрохідністю, спричиненою заворотом сигмоподібної кишки. Дівчинка скаржилася на сильний біль у животі, відсутність випорожнень впродовж кількох днів та значне здуття. Живіт збільшувався у розмірах і пацієнтку терміново взяли в операційну.

Причиною стала вроджена вада розвитку кишківника – доліхоколон, яка проявлялася закрепами ще від народження. У дітей випадки завороту товстого кишківника надзвичайно рідкісні. За останні роки це лише другий подібний випадок у практиці дитячих хірургів лікарні, кажуть у медзакладі.

До операційної команди увійшли завідувач операційного відділення, дитячий хірург Олег Содома, дитячий хірург Назар Гаврилишин, інтерн-хірург Ольга Кононова, анестезіолог Марʼяна Прокопчук та операційна медсестра Зоряна.Шевчук.

«Це була складна операція, яку ми проводили в ургентному порядку. Ми видалили частину мертвої кишки, довжиною близько 70 см, та вивели стому», – каже Олег Содома.

Після першого етапу лікування стан Марії-Діани стабілізувався. Через три місяці після загоєння та формування рубця, хірурги провели завершальний етап лікування.

Під час першого втручання була видалена значна частина кишківника, а залишкові відділи були короткими, тож лікарі ухвалили рішення сформувати апаратний анастомоз – з’єднання кишківника за допомогою спеціального циркулярного хірургічного апарата. Така методика дозволила скоротити тривалість операції та знизити ризики ускладнень.

Під час другого етапу також було закрито стому та відновлено цілісність кишківника. Перший місяць після втручання дівчинка перебувала під наглядом дитячого хірурга, після чого повернулася до звичного способу життя. Обмежень у фізичній активності немає.

«У цій ситуації дитина не була вчасно обстежена після появи перших скарг. Планове обстеження та своєчасне хірургічне лікування могло бути проведено мініінвазивно, без великих розрізів з видаленням коротшого відрізку товстого кишківника», – каже хірург Олег Содома.

Нині дівчинка живе повноцінним життям, без стоми і болю.