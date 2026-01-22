Усе найважче для хлопця уже позаду

Нейрохірурги Центру дитячої медицини успішно прооперували 14-річного мешканця Тернопільщини, який від народження має синдром Арнольда-Кіарі. Показами до термінового оперативного втручання були деформація частини голови та прогресування слабкості у кінцівках. Операція була надскладна, були високі ризики того, що хлопець може втрати здатність ходити й рухати кінцівками. Та попри виклики операція пройшла успішно.

«У пацієнта була виражена базилярна інвагінація, яка спричиняла додатково аномалію Кіарі. Це патологія, при якій нижня частина мозочка (мигдалики) зміщуються з порожнини черепа у верхню частину каналу хребта. До того ж другий шийний хребець утворював дуже гострий кут і здавлював додатково шийний відділ спинного мозку. Фактично в місці переходу головного мозку в спинний майже не залишалося вільного місця: лише 3-4 міліметри замість норми у 1,5-2 сантиметри», – каже керівник Клініки дитячої нейрохірургії, хірургії епілепсії та нейрофізіології Михайло Ловга.

За словами нейрохірурга, операція тривала майже 6 годин і була надзвичайно складна, з високим ризиком розвитку грубого неврологічного дефіциту. Іншими словами, хлопець міг втратити здатність ходити та рухати кінцівками. Водночас без хірургічного втручання прогресування втрати рухів було неминучим.

«Під час операції ми виявили ще одну проблему, яку неможливо було передбачити. Вона ускладнювала операцію і підвищувала ризики неврологічного ушкодження. Під оболонкою мозку ми виявили невеликий, але дуже щільний тяж. Після типового етапу операції при аномалії Кіарі – видалення кістки в зоні притиснення – вроджений тяж почав різко затягуватиcя і здавлювати спинний мозок та нижні відділи стовбура головного мозку. Протягом кількох хвилин ситуація була критичною. Нейрофізолог відзначив падіння усіх показників на ІОНМ», – каже Михайло Ловга.

Утім, хірургічна команда спрацювала злагоджено та професійно, основне швидко. Їй вдалося стабілізувати стан пацієнта й успішно завершити операцію. Усі показники провідності головного та спинного мозку відновилися.

У Центрі кажуть, що у більшості випадків пацієнти з аномалією Кіарі не потребують повторних оперативних втручань і можуть жити повноцінним життям без неврологічних обмежень. Та через складність перебігу хвороби у Миколи, спеціалісти Центру й надалі спостерігатимуть за пацієнтом.