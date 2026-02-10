Mercedes-Benz скоїв наїзд на 60-річного чоловіка

На Житомирщині 49-річний киянин за кермом Mercedes-Benz збив 60-річного місцевого жителя. Унаслідок отриманих травм пішохід помер дорогою до лікарні. 10 лютого засновник інвестиційної групи Concorde Capital Ігор Мазепа повідомив, що був учасником цієї аварії, та заявив про співпрацю зі слідством.

За інформацією поліції Житомирщини, ДТП трапилась 9 лютого близько 19:30 на 204 кілометрі автодороги Київ – Чоп біля села Кам’яний Майдан Звягельського району.

Зазначається, що водій Mercedes-Benz, який попередньо рухався у напрямку Житомира, допустив наїзд на 60-річного жителя громади, який перетинав проїзну частину на неосвітленій ділянці дороги.

За результатами попереднього розслідування водій автомобіля був тверезий.

Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. Триває встановлення всіх причин та обставин події.

Ігор Мазепа підтвердив, що потрапив в аварію на Житомирській трасі 9 лютого, коли повертався до Києва.

«Обставини ДТП – згодом. З метою попередити можливі інсинуації повідомляю, що не був втомлений, не вживав жодних заборонених водіям речовин, що і підтвердила медична експертиза на місці, і не порушував жодних правил ПДР. Співпрацюю зі слідством. Усі деталі надам трохи згодом», – написав інвестбанкір.

За даними Forbes Ukraine, Ігор Мазепа народився 2 серпня 1976 року у Києві. Закінчив Київський національний економічний університет («міжнародна економіка», «право»). У 2000 році працював виконавчим директором у Foyil Securities New Europe. У 2002 році став керуючим директором MFK Investment Bank. У 2004 році заснував і очолив інвестиційну компанію Concorde Capital. Мазепу називали одним з найближчих соратників українського олігарха Сергія Тігіпка. На виборах 2014 року він входив до списку партії «Сильна Україна» на чолі з бізнесменом.

Як писав ZAXID.NET, у жовтні 2023 року Ігор Мазепа потрапив у скандал, раптово прилетівши на гелікоптері на полювання у Хорватію.

У січні 2024 року на українсько-польському кордоні на Львівщині співробітники Державного бюро розслідувань затримали засновника інвесткомпанії Concorde Capital Ігоря Мазепу. Правоохоронці звинуватили Мазепу в організації схеми протиправного заволодіння землями площею 7 га, на яких розташовані гідротехнічні споруди Київської ГЕС. У межах розслідування затримали ще трьох його спільників, серед яких і брат Ігоря Мазепи.

19 січня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід Ігорю Мазепі у вигляді тримання під вартою до 27 лютого. При цьому суд визначив заставу в понад 349 млн грн. 23 січня Київський апеляційний суд зменшив розмір застави до 21 млн грн, Ігор Мазепа вийшов з-під варти під заставу.