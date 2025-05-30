Ігор Мазепа повністю вийшов із бурштинового бізнесу

Засновник інвестиційної групи Concorde Capital Ігор Мазепа та його бізнес-партнер Юрій Благодир продали свої частки в компанії ТОВ «Сонячне ремесло», яка в минулому році розпочала промисловий видобуток бурштину у Рівненській області. Про це повідомило 30 травня видання NADRA.INFO.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, відповідну угоду закрили у травні. У кулуарах форуму Forbes Money 2025 Ігор Мазепа підтвердив і прокоментував продаж бурштинового бізнесу:

«Продали за розумну справедливу ціну – принаймні, продавці і покупці задоволені. Що стосується підготовки угоди… Це порівняно невеликий бізнес, який не потребує “космічних” процедур та узгоджень – закрили цю історію за місяць».

У 2024 р. «Сонячне ремесло» видобуло на Томашгородському родовищі понад 2,5 тонн бурштину-сирцю.

Новими бенефіціарними власниками ТОВ «Сонячне ремесло» 22 травня 2025 року стали Олег Богельський (через ТОВ «Захід Інвест Актив») і Олександр Гнатюк, а частка громадянина Китаю Ванга Чжикая зросла до 35%. Директором товариства призначили Володимира Ночовного.

Додамо, що восени 2023 року Ігор Мазепа та Юрій Благодир купили компанію ТОВ «Санкамян», яку пізніше перейменували на ТОВ «Сонячне ремесло». Через рік засновник Concorde Capital і міноритарні партнери (Юрій Благодир, Галина Симха) продали найбільшого в Україні приватного видобувача бурштину зі співзвучною назвою – ТОВ «Центр «Сонячне ремесло» – громадянину Китаю Рену Йонгпенгу.