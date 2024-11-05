Бурштиновий кар’єр ТОВ «Центр “Сонячне ремесло” в Рівненській області

Рівненське товариство з обмеженою відповідальністю «Центр “Сонячне ремесло”, яке в минулому році видобуло найбільше бурштину-сирцю з-поміж приватних надрокористувачів України, купує громадянин Китаю Рен Йонгпенг.

Як повідомляє NADRA.INFO, попередніми власниками ТОВ «Центр “Сонячне ремесло” були ТОВ «Конкорд Консалтинг» засновника Concorde Capital Ігоря Мазепи (58%), Юрій Благодир (32%, керівник в 2021-24 роках) і Галина Симха (10%). Проте у вівторок, 5 листопада, Рен Йонгпенг став єдиним власником компанії.

Джерело NADRA.INFO на ринку надрокористування повідомило, що закриття угоди і оновлення даних про кінцевого бенефіціарного власника очікується найближчими днями.

Відомо, що Рен Йонгпенг є також засновником ТОВ «Люмос Плюс» зі статутним капіталом у розмірі 1 тис. грн. Компанія була створена у вересні 2024 року й не має спецдозволів на користування надрами.

Додамо, що за даними YouControl ТОВ «Центр “Сонячне ремесло” засноване у 2007 році та спеціалізується на видобутку бурштину з родовища «Володимирець Східний» Рівненської області. У 2023 році компанія видобула 11,6 тонн бурштину, поступившись лише КП «Волиньприродресурс» Волинської обласної ради, яке видобуло 14,6 тонн каміння. Статутний капітал ТОВ «Центр “Сонячне ремесло” складає 1 млн грн.