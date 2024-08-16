Державна служба геології та надр продала спеціальний дозвіл на користування надрами на ділянці площею 44,6 га на Рівненщині. За 91 млн грн спецдозвіл купила створена лише в червні «Консалтингова компанія “Профземінвест”», що належить голові правління Асоціації бурштинового бізнесу України Миколі Котнюку.

Спецдозвіл на користування надрами на ділянці площею 44,6 га біля села Лінчин Рівненської області Держслужба геології та надр виставила на аукціон 1 серпня 2024 року зі стартовою ціною 4,6 млн грн. Перші торги, що їх оголошували в червні, не відбулись.

Аукціон із надання спецдозволу на користування надрами відбувся 16 серпня на електронному майданчику Prozorro.Продажі. Участь у аукціоні взяли три компанії: ТзОВ «Амбер Трейд 24», ТзОВ «Ком Ресурс» і ТзОВ «Консалтингова компанія “Профземінвест”». За результатами аукціону найбільшу ціну запропонувала «Консалтингова компанія “Профземінвест”» – 91 млн грн. За умовами торгів, компанія отримає дозвіл на користування надрами на 5 років.

«Консалтингова компанія “Профземінвест”» створена лише в червні 2024 року в Рівному. Її директором та одноосібним власником вказаний Микола Котнюк – голова правління Асоціації бурштинового бізнесу Україні. Асоціація об’єднує 24 учасники бурштинової галузі. В червні, за кілька днів після створення, компанія купила Рівненський інститут землеустрою за 65 млн грн.

«Наші фахівці проведуть обстеження ділянки, проаналізують наявну геологічну інформацію, отримають висновки юридичного департаменту щодо можливості отримати в тимчасове зайняття земельну ділянку. Після цього інвестори прийматимуть остаточне рішення щодо оплати за лот», – прокоментував Микола Котнюк Nadra.Info.

Зауважимо, що аукціон на ділянку Поляна проводили вдруге. На аукціоні в липні її пропонували купити за 35 млн грн, однак торги так і не відбулись. Тоді інша компанія Миколи Котнюка – ТОВ «Український бурштин» – запропонувала за ділянку Поляна 22 млн грн.