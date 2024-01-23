Бізнесмен Ігор Мазепа вийшов із СІЗО під заставу
Суд знову зменшив заставу для Мазепи, цього разу до 21 млн грн
Засновник інвестиційної компанії Concorde Capital, бізнесмен Ігор Мазепа вийшов із СІЗО під заставу, повідомило видання Forbes у вівторок, 23 січня.
Київський апеляційний суд у своєму рішенні залишив Ігоря Мазепу під вартою, водночас вже вдруге зменшивши його заставу з 349,7 млн грн до 21 млн грн.
Бізнесмена та директора інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу затримали 18 січня, коли той намагався перетнути українсько-польський кордон. За даними ДБР він є організатором схеми протиправного заволодіння землями. Цього ж дня були затримані організатор схеми протиправного заволодіння землями Київської ГЕС та ще трьох його спільників. Печерський районний суд Києва на своєму засіданні 19 січня обрав запобіжний захід Ігорю Мазепі у вигляді тримання під вартою до 27 лютого. При цьому суд визначив заставу в понад 349 млн грн.
У понеділок, 22 січня, у компанії Concorde Capital повідомили, що адвокати подали апеляційну скаргу на ухвалу Печерського районного суду Києва.
У відповідь на затримання і арешт Мазепи частина українського бізнесу заявила про тиск і переслідування. Громадський рух «Маніфест 42» навіть ініціював законопроект, згідно з яким усі правоохоронні органи, крім БЕБ, позбавляються права розслідувати економічні злочини. Серед інших вимог до уряду – створити постійно діючу комісію у форматі «уряд – правоохоронні органи – бізнес-об’єднання» для оперативного реагування на свавілля тилових силовиків щодо бізнесу.