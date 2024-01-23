Ігор Мазепа вийшов із СІЗО під заставу

Засновник інвестиційної компанії Concorde Capital, бізнесмен Ігор Мазепа вийшов із СІЗО під заставу, повідомило видання Forbes у вівторок, 23 січня.

Київський апеляційний суд у своєму рішенні залишив Ігоря Мазепу під вартою, водночас вже вдруге зменшивши його заставу з 349,7 млн грн до 21 млн грн.

Бізнесмена та директора інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу затримали 18 січня, коли той намагався перетнути українсько-польський кордон. За даними ДБР він є організатором схеми протиправного заволодіння землями. Цього ж дня були затримані організатор схеми протиправного заволодіння землями Київської ГЕС та ще трьох його спільників. Печерський районний суд Києва на своєму засіданні 19 січня обрав запобіжний захід Ігорю Мазепі у вигляді тримання під вартою до 27 лютого. При цьому суд визначив заставу в понад 349 млн грн.

У понеділок, 22 січня, у компанії Concorde Capital повідомили, що адвокати подали апеляційну скаргу на ухвалу Печерського районного суду Києва.

У відповідь на затримання і арешт Мазепи частина українського бізнесу заявила про тиск і переслідування. Громадський рух «Маніфест 42» навіть ініціював законопроект, згідно з яким усі правоохоронні органи, крім БЕБ, позбавляються права розслідувати економічні злочини. Серед інших вимог до уряду – створити постійно діючу комісію у форматі «уряд – правоохоронні органи – бізнес-об’єднання» для оперативного реагування на свавілля тилових силовиків щодо бізнесу.