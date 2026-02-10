Мерія подала скаргу до Вищої ради правосуддя на рішення судді Господарського суду Львівської області Оксани Долінської у справі землі під колишнім ринком «Добробут». Про це 10 лютого повідомила пресслужба Львівської міської ради.

Йдеться про рішення Господарського суду від 19 серпня 2025 року, коли суддя відмовилась скасувати державний акт на право ТОВ «Галінвест» постійного користування земельною ділянкою 0,66 га та незаконну реєстрацію права власності на недобуд на вул. Старій, 3, оскільки торгового центру як такого не існує, натомість на ділянці є лише фундамент.

У мерії вважають, що під час розгляду суддя допустила суттєві порушення процесуального права – своїм рішенням вона фактично унеможливила повернення ділянки в користування громади.

«Суддя неналежно оцінила ключові докази і фактично проігнорувала вказівки Верховного Суду, який раніше повернув справу на новий розгляд. Після чотирьох років судової боротьби місто очікує не формальних рішень, а справедливого та неупередженого розгляду, адже тільки так можна відновити довіру до правосуддя і гарантувати, що рішення ухвалюються не формально, а по суті», – повідомили в ЛМР.

Крім цього, міська рада стверджує, що державний акт, на підставі якого «Галінвест» отримав землю в користування, має ознаки недійсності – орган, який нібито видав акт у 1994 році, не мав на це повноважень.

«Львівська міська рада звернулася до Вищої ради правосуддя для надання оцінки діям судді Господарського суду Львівської області Оксани Долінської на предмет дотримання нею присяги судді, принципів неупередженості, законності та обов’язковості виконання правових позицій Верховного Суду. На переконання міста, допущені під час розгляду справи порушення мають системний характер і призвели до ухвалення рішення без належного врахування встановлених обставин та суспільно значущих інтересів територіальної громади», – додали в ЛМР.

Додамо, що на початку 1990-х міська рада спільно з українсько-австрійською фірмою заснувала ТОВ «Галінвест» і планувала збудувати на ділянці площею 0,66 га 5-поверховий готель. Через кризу будівництво зупинилось на рівні фундаменту, а на його місці облаштували тимчасовий ринок.

У 2004 році компанії, які володіли частками «Галінвесту», виключили міську раду з переліку засновників, а у 2020-2022 роках ТОВ «Галінвест» зареєструвало право користування ділянкою та право власності на промислово-продовольчий торговий центр на вул. Старій, 3, якого насправді не існує. Однак компанія намагається визнати на нього право власності через суд.

Натомість міська рада планує відновити на місці ринку історичний громадський простір і судиться з компанією за повернення комунальної землі.

ТОВ «Спільне українсько-австрійське підприємство «Галінвест» належить австрійській компанії «Ост-інвест-унд Баупроектменеджмент Г.М.Б.Г», кінцевим бенефіціаром якого є львів’янин Валерій Холодило. Фірма зареєстрована за адресою ринку «Добробут» на вул. Старій, 3.