Василь Іванович обраний до складу поліцейської комісії на Львівщині

Львівська облрада на засіданні у вівторок, 10 лютого, проголосувала за обрання представником від громадськості до складу поліцейської комісії Головного управління Нацполіції у Львівській області 45-річного ветерана Василя Івановича.

Василь Іванович є провідним консультантом ГУ Нацполіції у Львівській області з питань ветеранської політики. Рішення про його обрання ухвалили у зв’язку зі смертю одного із членів поліцейської комісії.

Поліцейська комісія здійснює добір (конкурс) на посади в поліції та ухвалює рішення щодо просування поліцейських по службі.

45-річний лейтенант поліції Василь Іванович – уродженець Львівщини. В органах внутрішніх справ служить з 2004 року. З березня 2024 року – інспектор батальйону спеціальних операцій «Еней» Департаменту поліції особливого призначення «Об’єднана штурмова бригада Національної поліції України «Лють». У липні 2024 року під час виконання бойового завдання отримав важке поранення, внаслідок якого втратив руку.

З літа 2025 року Василь Іванович призначений помічником начальника поліції Львівщини з питань ветеранської політики.