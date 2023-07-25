Співвласник адвокатської фірми Іван Чапляк (зліва) та депутат Юрій Мазур увійшли до поліцейської комісії патрульної поліції Львівщини

Львівська облрада на засіданні у вівторок, 25 липня, обрала двох представників від громадськості до складу поліцейської комісії Управління патрульної поліції у Львівській області. За це рішення проголосували 46 депутатів.

Відповідно до рішення депутатів, представляти інтереси громадськості у поліцейській комісії Управління патрульної поліції у Львівській області буде депутат Львівської облради від НРУ Юрій Мазур та член громадської організації Товариства індивідуальних підприємців «КСЕНЯ-Т» Іван Чапляк.

Голова депутатської комісії з питань законності Назарій Сумало зауважив, що обох кандидатів попередньо погодило керівництво патрульної поліції Львівщини та депутатська комісія.

За даними YouControl, Іван Чапляк є співвласником адвокатського об’єднання «Легал Вей» та керівником кількох фірм у сфері архітектури та будівництва.

Депутат Юрій Мазур працює заступником директора фірми «Тріал». Раніше балотувався до Львівської міськради від Радикальної партії Ляшка, але не пройшов.

Відповідно до закону, поліцейські комісії займаються відбором кандидатів на службу до поліції та просуванням (підвищенням) по службі поліцейських. Рішення про участь представників громадськості в поліцейських комісіях приймає обласна рада для забезпечення прозорості в цій роботі. Нових представників затвердили у зв'язку з завершенням максимального строку повноважень попередніх.

Раніше Львівська облрада делегувала двох представників до складу поліцейських комісій Головного управління Нацполіції Львівщини та управління поліції охорони.