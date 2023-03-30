Роман Гоменюк та Ірина Яремко представлятимуть громадськість у поліцейських комісіях

Депутати Львівської облради на засіданні у четвер, 30 березня, прийняли рішення про обрання двох представників від громадськості до складу поліцейських комісій територіальних органів поліції Львівської області. За проголосували 55 депутатів.

Відповідно до рішення, до складу поліцейської комісії Головного управління Національної поліції у Львівській області делегували представницю громадського формування з охорони громадського порядку в місті Львові «Народна Самооборона», волонтерку Ірину Яремко.

А до складу поліцейської комісії Управління поліції охорони у Львівській області затвердили директора благодійного фонду «Легіон світла» Романа Гоменюка.

«Кандидатів розглядали на комісії. Це люди з досвідом, які розуміють, що таке робота правоохоронних органів», – розповів голова комісії з правоохоронної, антикорупційної діяльності та військових формувань ЛОР Назарій Сумало. Він пояснив, що це робота на громадських засадах та цим людям треба подякувати, що вони зголосилися до участі в цих комісіях.

Відповідно до закону, поліцейські комісії займаються відбором кандидатів на службу до поліції та просуванням (підвищенням) по службі поліцейських. Рішення про участь представників громадськості в поліцейських комісіях приймає обласна рада для забезпечення прозорості в цій роботі. Нових представників затвердили у зв'язку з завершенням максимального строку повноважень попередніх.