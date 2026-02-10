Державна служба фінансового моніторингу України заблокувала значну суму коштів, яка передбачалась як застава за одного з підозрюваних у справі «Мідас». Про це повідомив директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос під час брифінгу щодо результатів діяльності НАБУ і САП у II півріччі 2025 року.

«Фінмоніторинг заблокував цю суму, оскільки помітив можливі ознаки легалізації коштів і їхнього незаконного походження. Вони заблоковані, і фактично один з підозрюваних перебуває під вартою», – сказав Кривонос.

Кривонос відзначив, що після публічного розголосу співпраця Фінмоніторингу з антикорупційними органами покращилась, зокрема обмін інформацією про походження застав за фігурантів справ.

Відомство надало всю необхідну інформацію щодо ланцюгів внесення коштів для застави за інших фігурантів справи «Мідас». Зараз ці дані процесуально опрацьовують детективи й прокурори в межах кримінального провадження, зокрема за ст. 209 ККУ (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Водночас очільник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко додав, що співпраця Фінмоніторингу з антикорупційними правоохоронцями могла б бути «значно кращою». За його слова, відомство може оперативно відстежувати легалізацію коштів, використовуючи свої інструменти за кордоном, блокувати ці кошти та передавати інформацію про них слідству. Раніше Фінмон наперед блокував сумнівні кошти та активи за кордоном, однак зараз цього немає, додав Клименко.

Зауважимо, зараз під вартою перебуває колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк. Він може вийти на волю, якщо за нього внесуть заставу у 126 млн грн.