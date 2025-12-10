ДБР розслідує можливе отримання неправомірної вигоди працівниками бюро

Записи з камер внутрішнього спостереження Державного бюро розслідувань, на яких могли бути зафіксовані зустрічі та розмови фігурантів справи «Мідас» з працівниками бюро, не збереглися. Про це повідомили агентство «Укрінформ» та народний депутат Ярослав Железняк з посиланням на коментарі керівництва ДБР під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань економічної безпеки 10 грудня.

На початку засідання ТСК керівник Управління внутрішнього контролю ДБР Богдан Чобіток підтвердив, що фігуранти так званих «плівок Міндіча» дійсно відвідували приміщення бюро. Відомство встановило:

факт перебування фігурантів схеми в будівлях ДБР та мету їхніх візитів;

коло посадовців ДБР (зокрема, слідчого та керівника підрозділу), з якими фігуранти спілкувались;

суть питань, що обговорювались.

Наразі Головне слідче управління ДБР розслідує можливе отримання неправомірної вигоди працівниками бюро, тиск на окремих співробітників тощо. У межах внутрішньої перевірки вже допитано 47 свідків, призначено експертизи, оглянуто телефон одного зі слідчих. Листування останнього з фігурантом операції «Мідас», за версією ДБР, мало винятково «робочий характер у межах кримінального провадження, яке веде цей слідчий».

Станом на зараз жодного працівника ДБР не відсторонено, не звільнено й не притягнуто до дисциплінарної відповідальності.

Заступник керівника Головного слідчого управління ДБР Дмитро Мірковець також пояснив, що відеозаписи з тих періодів, коли могли відбуватись зустрічі фігурантів схеми з працівниками ДБР, не збереглися, оскільки термін їхнього зберігання становить лише 14 днів. На уточнююче запитання народного депутата Андрія Геруса, коли саме було встановлено такий короткий термін, Мірковець відповісти не зміг.

Голова антикорупційного комітету Анастасія Радіна також висловила припущення, що приміщення ДБР відвідував один з фігурантів справи НАБУ щодо розкрадань в «Енергоатомі» Ігор Миронюк.

Дмитро Мірковець підтвердив, що Миронюк відвідував ДБР у межах кримінального провадження, де фігурує його колишня підлегла чи колега у Фонді держмайна. Зустріч нібито відбувалася у фоє ДБР. Розмова Миронюка та слідчого ДБР тривала півтори години, однак протоколу розмови не існує, оскільки Миронюк начебто не надав важливої інформації у цій справі.

Нагадаємо, 17 листопада Державне бюро розслідувань відкрило два кримінальні провадження стосовно своїх співробітників. Йдеться про можливе одержання хабаря та перевищення службових повноважень у справі про корупцію в «Енергоатомі».