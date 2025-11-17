ДБР порушило кримінальні провадження проти своїх співробітників у справі «плівок Міндіча»
Перевіряється можливе отримання хабаря та зловживання службовим становищем працівниками бюро
Державне бюро розслідувань відкрило два кримінальні провадження стосовно своїх співробітників. Йдеться про можливе одержання хабаря та перевищення службових повноважень у справі про корупцію в «Енергоатомі». Про це у понеділок, 17 листопада, повідомило ДБР.
«Ми зібрали матеріали і передали до Головного слідчого управління ДБР і 14 листопада порушили два кримінальні провадження за фактами можливого отримання неправомірної вигоди з боку працівників ДБР, а також за фактом можливого перевищення влади або службових повноважень. Сплановані певні слідчі дії, є певні напрямки, по яких ми будемо працювати. У подальшому будемо звітувати ТСК з цього приводу», – цитує «Укрінформ» керівника управління внутрішнього контролю ДБР Богдана Чобітка.
Також Богдан Чобіток повідомив, що ДБР у понеділок, 17 листопада, скерувало запити до НАБУ з метою отримання дозволу на проведення слідчих дій. ДБР перевірить:
- можливе отримання неправомірної вигоди окремими працівниками ДБР за доступ до даних про перебіг та перспективи розслідувань;
- можливий тиск на окремих посадовців;
- можливе проведення обшуків «на замовлення» фігурантів кримінального провадження у так званій «справі МІДАС», розслідування якої веде НАБУ.
Додамо, що під час обрання запобіжного заходу одному з фігурантів корупційної схеми в «Енергоатомі» прокурор САП повідомив, що на так званих «плівках Міндіча» учасники схеми обговорювали свої зв’язки з ДБР, а також можливість впливу на кримінальні провадження через депутатські запити. За даними «Бабеля», контакти з ДБР міг мати ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк, який фігурує у корупційному скандалі.
Нагадаємо, 10 листопада НАБУ та САП повідомили про викриття масштабної корупційної схеми в енергетичному секторі України. Операція під кодовою назвою «Мідас» триває з літа 2024 року.
За даними слідчих, зловмисники отримували хабарі від підрядників НАЕК «Енергоатом» у розмірі від 10% до 15% від вартості контракту. Незаконно отримані гроші легалізовували через так званий «бек-офіс» у центрі Києва, йдеться про близько 100 млн доларів.
НАБУ встановило, що корупційною схемою керував співвласник студії «Квартал 95» Тимур Міндіч. Також у справі фігурують міністр юстиції та ексміністр енергетики Герман Галущенко, виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ «НАЕК "Енергоатом» Дмитро Басов, колишній радник ексміністра енергетики Галущенка Ігор Миронюк та виконавчий директор з безпеки «Енергоатому» Ігор Фурсенко.
На тлі корупційного скандалу міністр юстиції Герман Галущенко та міністерка енергетики Світлана Гринчук подали у відставку.