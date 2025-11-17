ДБР розслідує можливу причетність своїх співробітників до корупційної схеми в «Енергоатомі»

Державне бюро розслідувань відкрило два кримінальні провадження стосовно своїх співробітників. Йдеться про можливе одержання хабаря та перевищення службових повноважень у справі про корупцію в «Енергоатомі». Про це у понеділок, 17 листопада, повідомило ДБР.

«Ми зібрали матеріали і передали до Головного слідчого управління ДБР і 14 листопада порушили два кримінальні провадження за фактами можливого отримання неправомірної вигоди з боку працівників ДБР, а також за фактом можливого перевищення влади або службових повноважень. Сплановані певні слідчі дії, є певні напрямки, по яких ми будемо працювати. У подальшому будемо звітувати ТСК з цього приводу», – цитує «Укрінформ» керівника управління внутрішнього контролю ДБР Богдана Чобітка.

Також Богдан Чобіток повідомив, що ДБР у понеділок, 17 листопада, скерувало запити до НАБУ з метою отримання дозволу на проведення слідчих дій. ДБР перевірить:

можливе отримання неправомірної вигоди окремими працівниками ДБР за доступ до даних про перебіг та перспективи розслідувань;

можливий тиск на окремих посадовців;

можливе проведення обшуків «на замовлення» фігурантів кримінального провадження у так званій «справі МІДАС», розслідування якої веде НАБУ.

Додамо, що під час обрання запобіжного заходу одному з фігурантів корупційної схеми в «Енергоатомі» прокурор САП повідомив, що на так званих «плівках Міндіча» учасники схеми обговорювали свої зв’язки з ДБР, а також можливість впливу на кримінальні провадження через депутатські запити. За даними «Бабеля», контакти з ДБР міг мати ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк, який фігурує у корупційному скандалі.

Нагадаємо, 10 листопада НАБУ та САП повідомили про викриття масштабної корупційної схеми в енергетичному секторі України. Операція під кодовою назвою «Мідас» триває з літа 2024 року.

За даними слідчих, зловмисники отримували хабарі від підрядників НАЕК «Енергоатом» у розмірі від 10% до 15% від вартості контракту. Незаконно отримані гроші легалізовували через так званий «бек-офіс» у центрі Києва, йдеться про близько 100 млн доларів.

НАБУ встановило, що корупційною схемою керував співвласник студії «Квартал 95» Тимур Міндіч. Також у справі фігурують міністр юстиції та ексміністр енергетики Герман Галущенко, виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ «НАЕК "Енергоатом» Дмитро Басов, колишній радник ексміністра енергетики Галущенка Ігор Миронюк та виконавчий директор з безпеки «Енергоатому» Ігор Фурсенко.

На тлі корупційного скандалу міністр юстиції Герман Галущенко та міністерка енергетики Світлана Гринчук подали у відставку.