Олександр Мейко із 2025 року виконував обов’язки керівника прикордонного вишу

В.о. голови Державної прикордонної служби України Валерій Вавринюк офіційно представив нового ректора Національної академії ДПСУ. Ним став полковник Олександр Мейко, який до цього виконував обов’язки керівника прикордонного вишу.

Як повідомили у Національній академії ДПСУ 10 лютого, Олександра Мейка у грудні 2025 року за результатами таємного голосування конкурсною комісією було визнано переможцем конкурсу на заміщення вакантної посади ректора Національної академії.

«Національна академія Державної прикордонної служби України завжди була та залишається фундаментом формування офіцерського корпусу Державної прикордонної служби. Саме тут закладаються не лише знання і навички, а й світогляд, лідерські якості, відповідальність за підлеглих та державу», – сказав у промові генерал-майор Валерій Вавринюк.

Олександр Мейко народився у Хмельницькому. Розпочав службу у 1993 році. Навчався в Академії прикордонних військ України. Здобув ступінь магістра у Національному Університеті оборони України. Доктор наук з державного управління, доцент.

Він проходив службу в органах охорони кордону Північного, Південного, Азово-Чорноморського, Східного, Західного регіональних управлінь. Обіймав посади начальника Білгород-Дністровського, Волинського, Сумського прикордонних загонів та Кінологічного навчального центру Західного регіонального управління, а також першого заступника ректора – проректора Національної академії ДПСУ.

Раніше академію ДПСУ очолював Олександр Луцький, у якого влітку 2025 року закінчився п’ятирічний контракт. Після цього обов’язки ректора виконував Олександр Мейко.