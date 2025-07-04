Олександр Мейко розпочав військову службу у 1993 році

Полковник Олександр Мейко виконуватиме обовʼязки ректора Національної академії державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. У попереднього ректора навчального закладу Олександра Луцького закінчився 5-річний контракт.

Як розповіла «Суспільному» 3 липня начальниця пресцентру ДПСУ Наталія Василенко, генерал-майора Олександра Луцького після закінчення контракту перевели на нову посаду в адміністрацію Державної прикордонної служби.

На офіційній сторінці прикордонної академії Олександр Луцький залишив повідомлення про завершення трудового терміну:

«П’ять років – це не просто проміжок часу. Це роки наполегливої праці, викликів, відповідальності та важливих рішень. Ми разом пережили складні часи – пандемію, повномасштабне вторгнення Росії в Україну, бойові втрати», – написав посадовець.

Обов’язки ректора тимчасово виконуватиме перший заступник доктор наук з державного управління, полковник Олександр Мейко. Наразі оголошено конкурс на заміщення вакантної посади, який призначили на 11 вересня.

Про Олександра Мейка відомо, що він народився у Хмельницькому. Розпочав службу ще у 1993 році, після чого навчався в Академії прикордонних військ. У 2014 році був командиром Луцького прикордонного загону, пізніше обійняв посаду начальника Сумського прикордонного загону Східного регіонального управління ДПСУ. На сторінці Луцької міськради зазначали, що військовослужбовець пройшов бойовий шлях на півдні України: перша мобільна застава виходила на кримський перешийок під час захоплення Криму Росією, несла службу на Довжанському пункті пропуску, охороняла ділянки, які межують з Придністров’ям.

Додамо, що у травні цього року Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького потрапила у скандал. Правоохоронці встановили, що проректор закладу Петро Ткачук змушував підлеглих будувати йому будинок. Посадовця затримали та відсторонили від посади. Йому загрожує до 15 років тюрми.