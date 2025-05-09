У Хмельницькому затримали проректора прикордонної академії

Правоохоронці затримали проректора Національної академії Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького, який змушував підлеглих будувати йому будинок. Посадовцю загрожує до 15 років тюрми. Про це повідомила 9 травня пресслужба ДБР.

За даними слідства, з початку 2024 року проректор академії залучав щонайменше п’ятьох підлеглих до будівництва власного будинку у Хмельницькому. Замість несення військової служби курсанти отримували виплату за роботу на підозрюваного. Сума збитків сягнула щонайменше 400 тис. грн.

Як ZAXID.NET стало відомо з власних джерел, затриманий – заступник ректора з матеріального забезпечення полковник Петро Ткачук.

«6 травня працівники ДБР провели обшуки. На території будівництва виявили велику кількість майна з інвентарними номерами академії – зокрема, ліжка, кондиціонери, обігрівачі, сувенірну продукцію, а також будівельні матеріали (плитку, ламінат), придбані за гроші державного бюджету», – зазначили у ДБР.

Посадовця затримали та відсторонили від посади. Йому оголосили підозру за фактом перевищення службових повноважень та привласнення військового майна в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 та ч. 4 ст. 410 КК України). Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Додамо, що у квітні двоє курсантів Національної академії державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького скоїли самогубство. Хлопці віком 19 та 20 років застрелилися із ввіреної їм зброї. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини.