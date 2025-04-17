У прикордонній академії в Хмельницькому виявили тіло 20-річного курсанта

Вранці у четвер, 17 квітня, у прикордонній академії в Хмельницькому виявили тіло 20-річного курсанта з ознаками вогнепального поранення. Обставини його смерті наразі зʼясовують правоохоронці. Про це ZAXID.NET повідомила представниця пресслужби ДПСУ Наталія Василенко.

За її інформацією, 20-річний курсант Національної академії державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького перебував у добовому наряді. Тіло хлопця із вогнепальним пораненням виявили близько 10:00. На місце події викликали медиків і правоохоронців.

«Військовослужбовець родом із Чернігівщини. Має повну середню освіту. Два роки тому був призваний на контрактну службу, у 2024 році вступив до навчального закладу Державної прикордонної служби. Характеризувався позитивно, навчався добре», – зазначили у пресслужбі прикордонної служби України.

Відомо, що курсант загинув внаслідок вогнепального поранення у підборіддя.

Правоохоронці наразі з'ясовують усі обставини події та вже ініціювали внутрішнє розслідування.